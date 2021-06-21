Уникальные открытки с Днём мотоциклиста 21 июня 2021 года и азартные поздравления
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Уникальные открытки с Днём мотоциклиста 21 июня 2021 года и азартные поздравления

8:32:346/21/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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21 июня 2021 — Всемирный день мотоциклиста.

Всемирный день мотоциклиста

Мотоциклисту честь сегодня,
Его поздравить нужно нам,
Пусть одевает смело каску,
И мчится, мчится по полям —

По закоулкам и дорогам,
На встречу воле и ветрам,
И может быть устроит гонку,
Пусть чувствует погони шарм.

Мотоциклист не задавайся,
Но и азарта не теряй,
Лети, как птица — не стесняйся,
На виражах не уставай.

Смелее поддавайся воле,
Пусть пульс пульсирует быстрей,
Сегодня праздник долгожданный,
Ты только мчись, и не робей.

Всемирный день мотоциклиста

Мотоциклист, сегодня праздник твой,
Ты как всегда, свободный, волевой.
Впереди дорог простор
«Железного коня» ревет мотор.
Ветер в лицо, на скорость ты жмешь,
Только экстримом живешь.
И пусть твой ровным будет путь,
За ветром не гонись, счастливым будь.
Пусть будет полон бензином бак,
Будь молодым, здоровым, только так!

Всемирный день мотоциклиста

Мотоциклы, мотоциклы...
Сколько байкеров у нас!
Есть у них особый праздник,
Ведь они — особый класс.

На носу мотоциклиста
Свой родной, священный день.
И неважно, будет солнце,
Дождь или ночная тень.

День всемирный — уваженье
Для таких крутых ребят.
Может быть, с непониманьем
О них люди говорят.

Скорость, радость и здоровье —
Пожелания мои.
И не только к мотоциклам
Всеобъемлющей любви.

Пусть для вас неважно будет
То, что люди говорят
Мотоциклы — это счастье,
Счастье не для всех подряд.

Всемирный день мотоциклиста

Пора забыть автомобили,
Железного коня найти,
Чтоб мчать, сбивая горы пыли,
В поля, леса, на край Земли!

А мотоцикл нынче в моде,
Назло суровой непогоде,
Из пробки в миг навстречу ветру,
Считая мили, километры!

Источник: pozdravok.ru

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