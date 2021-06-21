С Днём йоги 21 июня: гармоничные открытки и поздравления в прозе
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С Днём йоги 21 июня: гармоничные открытки и поздравления в прозе

12:30:596/21/2021Фото: bipbap
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Международный день йоги отмечается, начиная с 2015 года, ежегодно 21 июня.

День йоги

С Днём йоги. Желаю безупречной пластики и постоянной умиротворённости, ежедневного прилива сил и неиссякаемого потока положительной энергии. Пусть йога помогает найти себя в минуту растерянности, пусть жизнь с йогой становится интересней, красочней, здоровей и радостней.

День йоги

Поздравляю с Днём йоги и хочу пожелать всегда занимать позу счастливого человека в этой жизни. Пусть йога дарит возможность почувствовать себя увереннее, пусть после занятий душа взлетает высоко к облакам мечтаний, а тело наполняется невероятной бодростью и силой.

День йоги

С Днем йоги тебя! Знаю, что твое тело и твой дух всегда в гармонии благодаря йоге. Желаю тебе безупречной пластики, душевного равновесия и изобилия. Пусть поток света и энергии будет неиссякаемым! Желаю чувствовать себя великолепно, умиротворенно и гармонично.

День йоги

Всех любителей асан поздравляем с днем йоги! Желаем вам найти мир и гармонию с самим собой, направлять жизненную энергию только в нужное русло, пусть душа всегда будет полна любовью и добром!

День йоги

Желаю душевного равновесия, здоровья тела и крепости духа. Пусть йога будет укреплять иммунитет и не позволит невзгодам заставлять нервничать. Пусть все в жизни будет так, как того хочется. С днем йоги!

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

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