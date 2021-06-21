21 июня - День кинологических подразделений МВД России: интересные открытки и поздравления
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21 июня - День кинологических подразделений МВД России: интересные открытки и поздравления

2:20:006/21/2021Фото: 100cards
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21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России. Многие собаководы считают этот день своим профессиональным праздником.

День кинологических подразделений МВД России

Кинолог — это не работа, а призванье,
И исполнять, его не каждому дано,
Кинологическое подразделенье,
Спасает мир уже давно.

И в этот день, такой особый, интересный,
Желаю мужества тебе, добра,
Желаю быть тебе прилежным, честным,
И не бояться в жизни никогда.

Еще тебе желаю я терпенья,
Ведь без него прожить так нелегко,
Сегодня день кинологического подразделенья,
В России сложно было б без него!

День кинологических подразделений МВД России

Желаю в сердце доброты,
Кинолог злобным быть не может,
И пусть сбываются мечты,
И жизнь успех к ногам положит!

И самых преданных друзей
На службе, точно, ты отыщешь.
Собак же не найти верней,
Вот их ты можешь звать «дружище»!

День кинологических подразделений МВД России

Кто собак обучит мудро,
И команды ей дает,
Он кинологом зовется,
Ради службы он живет.

С днем кинолога поздравить,
Мы спешим тебя, боец,
Ты подход к собакам знаешь,
Ты учитель и храбрец.

День кинологических подразделений МВД России

Кинологи, примите поздравления,
Ваш труд почётен, в этом нет сомнения,
Он сложен и поистине велик —
С животными найти один язык!

Желаем вашей службе процветания,
С собаками контакта, понимания,
Успеха в ваших буднях трудовых
И премий своевременных, больших!

День кинологических подразделений МВД России

Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru

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