21 июня - День кинологических подразделений МВД России: интересные открытки и поздравления

Кинолог — это не работа, а призванье,
И исполнять, его не каждому дано,
Кинологическое подразделенье,
Спасает мир уже давно.
И в этот день, такой особый, интересный,
Желаю мужества тебе, добра,
Желаю быть тебе прилежным, честным,
И не бояться в жизни никогда.
Еще тебе желаю я терпенья,
Ведь без него прожить так нелегко,
Сегодня день кинологического подразделенья,
В России сложно было б без него!
Желаю в сердце доброты,
Кинолог злобным быть не может,
И пусть сбываются мечты,
И жизнь успех к ногам положит!
И самых преданных друзей
На службе, точно, ты отыщешь.
Собак же не найти верней,
Вот их ты можешь звать «дружище»!
Кто собак обучит мудро,
И команды ей дает,
Он кинологом зовется,
Ради службы он живет.
С днем кинолога поздравить,
Мы спешим тебя, боец,
Ты подход к собакам знаешь,
Ты учитель и храбрец.
Кинологи, примите поздравления,
Ваш труд почётен, в этом нет сомнения,
Он сложен и поистине велик —
С животными найти один язык!
Желаем вашей службе процветания,
С собаками контакта, понимания,
Успеха в ваших буднях трудовых
И премий своевременных, больших!
Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru