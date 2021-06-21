21 июня - с Днём летнего солнцестояния: открытки знойные и восхищенные поздравления

Я мечтаю о великом, о хорошем и плохом,
Чтобы солнышко светило, заходило к тебе в дом,
Чтоб чудесная погода, заходила иногда,
Пусть нас радует природа, пусть нас радует всегда.
Самый длинный день вещает, он прийти уже готов,
И упрямо наступает, солнце кличет с облаков,
Я июнь не отторгаю, ведь он нравится другим,
И тебя с ним поздравляю, с этим праздником большим.
По экватору пройдется обжигающий дракон,
Солнце по небу несется, я светилом восхищен,
Хочется смотреть на небо, чтобы щурились глаза,
Я на солнце вроде не был, далеки так небеса.
И стоит под облаками сверху смотрит на тебя,
Солнышко висит над нами, манит-манит в небеса,
И смеется, нежно греет, ждет, чтоб лучики отдать,
Праздник день солнцестояния, надо близких поздравлять.
Солнцестоянье летнее, зовет тебя приветливо,
И ходит на экваторе, стараясь незаметно чтоб,
И бродит и красуется и в зеркало любуется,
С людьми лучами нежными, ну впрямь взасос целуется.
И хочется, чтоб радостью все дружно наполнялись мы,
И вмиг осуществлялись заветные мечты,
Солнцестоянье летнее, подкралось незаметно к нам,
И мы встречаем радостно, зовем его приветливо.
Максимально высоко, нынче солнышко взойдет,
Будет греть тебя – тепло, может даже обожжет,
И позицию займет и лучами обовьет,
Самый длинный день в году, нам приносит этот год.
Кто на речки, на моря загорать попрет опять,
Ну, а мы с тобой, на солнце, тихо будем отдыхать,
Я июнь за всё люблю и заветный праздник жду,
Ну, не даром предки чтили, самый длинный день в году.
Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru