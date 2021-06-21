Поздравления и открытки на День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года

В День летнего солнцестояния
Желаем добра, процветания,
Бесконечного сердечного тепла,
Чтобы жизнь наполненной была!
Чтобы звезды к вам благоволили,
А дела удачу приносили,
Чтобы счастлив был весь белый свет,
В радости живите, много лет!
Сегодня самый длинный день,
Неважно, что с погодой.
Традиций ты не забывай —
Объединись с природой.
Пусть каждый летний ветерок
Тебе приносит счастье,
Напейся солнышка ты впрок
И не страшны ненастья.
Хоть праздник не такой как все,
Без елки, и не блинный,
Ты друга близкого поздравь,
В день этот, самый длинный!
Я прошу минуточку внимания,
Чтобы с праздником поздравить вас,
В день летнего солнцестояния,
Пусть ярко светит солнышко для вас!
Сегодня втрое день длиннее ночи,
Так много можно нам всего успеть,
А ночь естественно, в три раза дня короче,
Давайте спать не будем, будем петь!
Пусть этот день вам принесет удачу,
А также много света и тепла,
Здоровье, счастье, радость, к ним в придачу,
Пусть будет жизнь прекрасна и светла!
Июнь открыл в домах оконца,
Неся тепло и доброту.
Сегодня Лита — праздник солнца,
Он самый длинный день в году,
В период полного цветенья
Грядет магическая ночь,
Нечистой силы притяженья
Никто не сможет превозмочь.
Сегодня девушки гадают,
Венки из чабреца плетут,
А парни удаль проверяют,
И в лес за тайною идут.
Та тайна — папоротник дивный,
Цветок, что миг цветет в году,
И в полночь цвет его призывный
Исполнит смелого мечту.
И кто в ночи отыщет счастье,
Увидит как беснует лес,
Тому по жизни, в одночасье,
Удача спустится с небес.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru