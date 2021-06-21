Поздравления и открытки на День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года
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Поздравления и открытки на День летнего солнцестояния 21 июня 2021 года

1:20:436/21/2021Фото: bipbap.ru
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Самый длинный день в году открывает начало астрономического лета.

День летнего солнцестояния

В День летнего солнцестояния
Желаем добра, процветания,
Бесконечного сердечного тепла,
Чтобы жизнь наполненной была!

Чтобы звезды к вам благоволили,
А дела удачу приносили,
Чтобы счастлив был весь белый свет,
В радости живите, много лет!

День летнего солнцестояния

Сегодня самый длинный день,
Неважно, что с погодой.
Традиций ты не забывай —
Объединись с природой.

Пусть каждый летний ветерок
Тебе приносит счастье,
Напейся солнышка ты впрок
И не страшны ненастья.

Хоть праздник не такой как все,
Без елки, и не блинный,
Ты друга близкого поздравь,
В день этот, самый длинный!

День летнего солнцестояния

Я прошу минуточку внимания,
Чтобы с праздником поздравить вас,
В день летнего солнцестояния,
Пусть ярко светит солнышко для вас!

Сегодня втрое день длиннее ночи,
Так много можно нам всего успеть,
А ночь естественно, в три раза дня короче,
Давайте спать не будем, будем петь!

Пусть этот день вам принесет удачу,
А также много света и тепла,
Здоровье, счастье, радость, к ним в придачу,
Пусть будет жизнь прекрасна и светла!

День летнего солнцестояния

Июнь открыл в домах оконца,
Неся тепло и доброту.
Сегодня Лита — праздник солнца,
Он самый длинный день в году,

В период полного цветенья
Грядет магическая ночь,
Нечистой силы притяженья
Никто не сможет превозмочь.

Сегодня девушки гадают,
Венки из чабреца плетут,
А парни удаль проверяют,
И в лес за тайною идут.

Та тайна — папоротник дивный,
Цветок, что миг цветет в году,
И в полночь цвет его призывный
Исполнит смелого мечту.

И кто в ночи отыщет счастье,
Увидит как беснует лес,
Тому по жизни, в одночасье,
Удача спустится с небес.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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