22 июня - День памяти и скорби: уникальные открытки на 80 лет с начала Великой Отечественной войны и короткие стихи
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22 июня - День памяти и скорби: уникальные открытки на 80 лет с начала Великой Отечественной войны и короткие стихи

6:20:476/21/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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22 июня является одной из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война.

День памяти и скорби

С Днем памяти и скорби.
В такой же час и день,
Земля зашлась от боли,
Узрев фашизма тень.

И долго шли за счастье,
За Родину бои.
Пусть только не случатся
Такие больше дни.

День памяти и скорби

В этот день мы всех погибших вспомним,
Мы скорбим, и память в нас живет,
И сердца любовью мы наполним,
Помнит и скорбит весь наш народ.

Мы желаем солнца и покоя,
Мира, дружбы, света всей земле,
Чтобы рассветный час принес собою
Счастье всем на розовом крыле.

День памяти и скорби

В этот день самолетов гул
Мирных снов разорвал тишину,
Этот день навсегда разделил
Нашу жизнь на мир и войну.

Стал для нас он днем памяти, скорби,
Черный женщинам дал платок,
В каждом доме отец, сын, любимый
Навсегда преступили порог.

В этот день минутой молчания
Помяни тех, кто жизни отдали,
Мир для них пусть наградою будет,
Чтоб войны никогда мы не знали.

День памяти и скорби

В этот день я предлагаю вспомнить
Всех, кого сегодня с нами нет.
Пусть день этот памяти и скорби
Не забудут в мире ещё много лет.

Все же, кто за мир отдали жизни,
Там, на небе, обретут покой.
Я желаю лишь добра Отчизне,
Только неба мирного над головой.

День памяти и скорби

Давайте просто постоим в тишине,
Поднимем бокалы и молча помянем
Всех тех, кто погиб на Великой Войне,
Людей, что за нас свои жизни отдали.

Сегодня день памяти, скорби о них,
Ведь души их с нами остались навеки.
Давайте же мы будем просто ценить
Все то, что имеем. И быть человеком.


Источник: pozdravok.ru

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