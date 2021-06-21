С Днём скейтбординга открытки молодежные на 21 июня и поздравления с драйвом

Поздравляю скейтбордистов
С их веселым, славным днем.
Пусть согреет покатушки
Солнце ласковым лучом.
Драйв пускай вам скорость дарит,
Травм желаю вам не знать.
Как бы жизнь не повернулась,
Скейт любимый не бросать.
Скейтбординг — спорт для сильных духом,
Для тех, кто смерти не боится,
Для тех, кто любит испытанья,
И над собой привык трудиться.
Для тех, кто терпит снег и ветер,
Со всех сторон что обдувают,
Для тех, кому крутые горы
Лишь наслажденье доставляют.
Для тех, кто мчится без оглядки,
Когда душа уходит в пятки;
Страх разгоняя, словно дым,
По венам мчится адреналин!
С Днем скейтбординга сегодня
Я спешу тебя поздравить.
Не жалеешь ты здоровья,
На доске своей летаешь.
Пусть же будет она другом
Тебе преданным и верным.
Помогает в разных трюках,
Стать поможет самым первым.
Жизнь пусть будет вечно новой,
Яркой, солнечной, искристой.
Чтобы стал ты очень скоро
Самым лучшим скейтбордистом.
Настоящий скейтбордист
На склонах гор танцует твист.
Крутые виражи его
Не может повторить никто.
В погоне за адреналином
Он ищет новые трамплины.
Каким же смелым нужно быть,
Чтобы скейтбординг полюбить!
Источник: bipbap.ru, http://pozdravok.ru