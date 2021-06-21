Кто такой Алексей Жидковский?
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Кто такой Алексей Жидковский?

1:00:386/21/2021,Мария РодченковаФото: zhidkovskiy
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В интернете Жидковский прославился короткими юмористическими видео, своим эпатажным внешним видом, в том числе, ярким макияжем, острым языком и скандальностью.

Ходит много толков о сексуальной ориентации блогера из-за того, что он носит длинные волосы и предпочитает макияж и женственную одежду

С недавних пор в медиа часто появляется фамилия Алексея Жидковского. О том, чем занимается этот человек и чем известен - в нашем материале.

Алексей Жидковский - это медийная личность, блогер, который имеет в Инстаграм аудиторию более одного миллиона человек. С недавних пор он стал чаще “светиться” на светских мероприятиях, давать интервью различным популярным видеоблогерам, а также подружился с Настей Ивлеевой, ведущей “Орла и решки”, и моделью и блогером Марией Миногаровой. В интернете Жидковский прославился короткими юмористическими видео, своим эпатажным внешним видом, в том числе, ярким макияжем, острым языком и скандальностью.

По словам самого Алексея, он родился в обеспеченной семье, однако его родители развелись. Вначале он жил с отцом, но потом переехать жить к матери. В одном из интервью он отмечал, что с мамой у него сложились хорошие отношения, однако его отец - довольно жесткий человек, с которым у блоггера иногда возникали конфликты ранее. На данный момент в семье хорошие отношения, по заявлению Жидковского, у него есть две младшие сестры и брат от второго брака отца.

Известность Алексей Жидковский получил в 20 лет благодаря видеороликам в Инстаграм, где он давал советы девушкам. Со временем блог перерос в нечто большее и стал личным дневником, в котором молодой человек показывает свою повседневную жизнь, светские мероприятия, простые вечеринки и отвечает на вопросы подписчиков. Кроме этого, он прославился своим стилем и макияжем и даже создал онлайн-курс о том, как правильно краситься. Блогер не скрывает, что обожает дорогие сумочки от самых известных брендов и люксовую одежду.

Благодаря возрастающей популярности у Жидковского появились рекламодатели, однако в его блоге рекламы намного меньше, чем у других подобных ему медийных личностей. За свою карьеру он успел сняться в музыкальном клипе, принять участие в некоторых телешоу, также дал большое интервью на канале “Пушка” и “Алена, блин!”.

Ходит много толков о сексуальной ориентации блогера из-за того, что он носит длинные волосы и предпочитает макияж и женственную одежду, однако он сам скрывает ее от общественности и никого не пускает в свою личную жизнь. В одном из интервью он признавался, что у него есть пара. Алексей Жидковский практически никогда не появляется перед аудиторией без макияжа, на который, по его словам, он тратит примерно 2 часа. При этом своим подписчикам он рекомендует только ту косметику, которой пользуется сам.

По признаю блогера, в юности он страдал лишним весом, но сумел похудеть более, чем на 30 килограмм, отучился на факультете связей с общественностью, мечтал стать дизайнером, довольно рано начал употреблять алкоголь. Подписчики Жидковского зачастую уличают его в том, что он делал пластические операции, однако он это отрицает. При этом совсем недавно он сделал операцию по исправлению носа по медицинским показаниям. Жидковский отмечал, что, несмотря на его имидж и внешний вид, у него практически нет хейтеров и он не сталкивался с предрассудками и ненавистью в свой адрес.

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