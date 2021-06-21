Кем была принята конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года

Конституция – база для законодательных актов Российской Федерации, сама являющаяся законом прямого действия и требующая неукоснительного соблюдения. На основе её положений принимаются все законодательные акты страны. От них Конституция отличается стабильностью, благодаря многоуровневому алгоритму принятия и изменений.
В сознании россиян принятие Конституции прочно ассоциируется с 1993-м годом. Независимость, подаренная России распадом Советского Союза, требовала нового базового закона. Существующая на тот момент Конституция РСФСР никак не отвечала сложившейся ситуации. Законодательный кризис толкнул руководство страны к созданию совершенно новой Конституции.
Как создавалась Конституция
Необходимость работы над новым базисом впервые обсудили в 1990-м году, на Съезде народных депутатов. Тогда была утверждена Декларация о независимости РСФСР. Создавать Конституцию доверили комиссии из 102-х депутатов под руководством Бориса Ельцина, тогда ещё председателя Верховного Совета страны.
Народным депутатам было сложно прийти к единому видению базового закона, разные части проекта Конституции противоречили друг другу. За несколько лет ситуация накалилась настолько, что в 1993-м году комиссию Верховного совета пришлось распустить.
Став президентом РФ, Борис Ельцин созвал Конституционное совещание. По его итогам родился проект Конституции, вобравший в себя лучшие из наработок комиссии народных депутатов. Дорабатывать проект Конституции привлекли ведущих юристов, представителей регионов России и политических партий. Всего над проектом поработали больше 800 человек. В числе ведущих авторов Конституции были Сергей Шахрай, Виктор Шейнис, Сергей Алексеев, Анатолий Собчак.
Всенародное голосование
Окончательный проект Конституции 12 декабря 1993-го года вынесли на Всенародное голосование. Эту новую форму выборов Борису Ельцину пришлось утвердить двумя месяцами ранее, потому что существующее на тот момент законодательство разрешало голосовать только в форме референдума. А проводить его можно было лишь с подачи Съезда народных депутатов, которого уже не существовало.
Итоги голосования позволили принять новую Конституцию, 58,43% россиян были настроены положительно. Базовый закон стал полноценно действовать после его публикации на страницах издания «Российская газета».
Современная версия
Конституция оставалась неизменной более 25-ти лет. Но в начале 2020-го года президент РФ Владимир Путин предложил откорректировать закон в соответствии с современными реалиями. Проект поправок был выставлен на ознакомление россиянам, затем состоялось голосование. Результаты узаконили новую версию Конституции в начале июля 2020-го.
Структура современной Конституции включает преамбулу и два раздела. В первом 137 статей, затрагивающих большинство сфер жизни россиян. Второй раздел касается законодательства. В Конституцию включены 206 поправок 2020-го года, четверть которых касаются Федеративного устройства страны.