Пенсия по инвалидности 3 группа 2021: условия назначения, как получить и сколько размер пенсии

Получив серьёзный урон здоровью в результате заболевания или несчастного случая, россиянин имеет право оформить инвалидность. Это поможет заручиться финансовой и социальной поддержкой государства.
Существует 3 группы инвалидности, каждая зависит от состояния организма. Самое тяжёлое позволяет получить 1-ю группу, легче дело обстоит со 2-й и 3-ей. От группы зависит сумма выплат, положенная инвалиду. Меньше всех получает обладатель 3-ей группы. Он сохраняет трудоспособность, а значит, может хотя бы частично обеспечить своё существование.
Основная выплата для инвалидов – пенсия, её сумма ежегодно растёт благодаря индексации. В 2021-м году рост составил 6,3%, увеличились и прочие выплаты.
Из чего состоит
Людям, чья инвалидность 3-й группы подтверждена с детства, и тем, кто не имеет рабочего стажа, положена социальная пенсия. Её сумма с учётом индексации 2021 года равна 4765 рублей в месяц.
Трудовой стаж длиной хотя бы в один день – основание для назначения страховой пенсии. Её размер связан с пенсионными отчислениями, но не должен быть ниже 3022 рублей – при условии, что нет иждивенцев.
Страховая пенсия инвалида 3-й группы, живущего с одним иждивенцем, равна 5037 рублей, с двумя – 7051 рубль, с тремя – 9066 рублей.
Тот, кто получил 3-ю группу инвалидности в результате военной службы, получает государственную пенсию, сумма которой 8556 рублей ежемесячно. Ветераны Великой Отечественной с 3-й группой имеют право на пенсию в 7333 рубля.
Каждый россиянин с инвалидностью также может получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой в 2021 году – 2336 рублей. Кроме того инвалид может выбрать соцпакет в натуральном или денежном эквиваленте, последний составляет 1211 рублей в месяц. В натуральный набор входят лекарства, проезд на транспорте и посещение санатория за счёт государства.
На уровне регионов есть и другие способы поддержать инвалидов 3-й группы. Среди них льготы на коммунальные услуги и покупка реабилитационной техники.
Как получить группу
Статус инвалида 3-й группы назначают тем, чьё здоровье испорчено не меньше, чем на 40%. Диагнозы касаются психического состояния, ухудшения работы внутренних органов, явных анатомических дефектов.
Подтвердить диагноз для инвалидности стало проще: уже не требуется собирать документы самостоятельно. Их на медико-санитарную экспертизу направляет поликлиника, к которой прикреплён россиянин. Комиссия дистанционно принимает решение о присвоении группы, а результат направляет пациенту заказным письмом. Параллельно по каналам межведомственной связи ставятся в известность пенсионный фонд и социальные органы власти.
Для назначения пенсии инвалиду понадобится явиться в отделение ПФР и написать заявление. С собой иметь нужно несколько документов: удостоверение личности, свидетельство об инвалидности, трудовую книжку и справку о доходах за последние полгода.
Посещать ПФР повторно для того, чтобы продлить выплаты, не нужно. Фонд делает это автоматически, пока инвалид 3-й группы жив, или не подтвердит более высокую группу.