Близнецовое пламя: что такое безусловная любовь для каждого знака зодиака, рассказали астрологи

Вы встречали свое близнецовое пламя? Вы бы знали, если бы знали?
Существует много путаницы вокруг того, что означает «близнецовое пламя», чем оно отличается от родственной души, и почему наши сердца жаждут найти наше близнецовое пламя.
Многие люди предполагают, что встретили свое близнецовое пламя, потому что они встретили и полюбили свою вторую половинку и имеют глубокую связь, пишет https://www.yourtango.com
Эти отношения родственной души могут быть далекими от всего, что они знали, но это не обязательно означает, что они встретили свое близнецовое пламя.
Непонятно, правда? Не волнуйтесь, мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы, и правда действительно прекрасна.
Что такое близнецовое пламя?Древнегреческий философ Платон описал концепцию близнецов в своей пьесе «Симпозиум». Платон писал, что греческий бог Зевс взял всех первобытных людей и разделил их на две половины.
Одна половина представляет мужское начало, а другая - женскую сущность. Платон объясняет, что с тех пор эти две половинки постоянно ищут друг друга.
Получающееся в результате «близнецовое пламя» представляет любовь, освобожденную от границ человеческого состояния.
Когда вы встречаетесь со своим близнецовым пламенем, ваша жизнь никогда не будет прежней.
В тот момент, когда ваши глаза впервые встречаются, вы можете почувствовать жизнь такой, какой вы знаете, что она перестает существовать. Этот человек, которого вы только что встретили, касается неизведанных глубин вашей души и сердца связью близнецового пламени.
Но хотя у всех есть близнецовое пламя, не многие люди их встречают.
И ваше близнецовое пламя определенно не то же самое, что родственная душа. Фактически, у вас может быть несколько родственных душ, но для вас может быть только одно близнецовое пламя.
Могут ли родственные души быть близнецовыми пламенами?Да! Но часто это не так.
Мне нравится думать об отношениях со второй половинкой как о награде.
Жить со своей второй половинкой легко и естественно. Вы двое находитесь на одной волне, и когда возникают проблемы, вы быстро и без особой боли решаете их из-за своей душевной связи.
Любовь Близнецовых Пламен - это все, кроме романтики. Ваши близнецы не делают ничего легкого.
Это подталкивает вас к тому, чтобы превзойти ваше воображение. Это все равно, что выиграть золотой билет на ускоренную эволюцию, не получив много времени, чтобы перевести дух. Вы усиливаете эволюцию друг друга и наносите самые глубокие раны, о существовании которых вы даже не подозревали.
Ваша близнецовая душа также может быть кем-то, кто не является любовником: другом, членом семьи, неромантичным партнером.
После начальной фазы блаженства вы расходитесь, чтобы работать над внутренним исцелением, потому что все это проявляется в вашей жизни одновременно.
Вы будете чувствовать, что иногда теряете рассудок в отношениях с близнецовым пламенем. Ваше сердце разрывается от безусловной любви к вашему близнецу, и никогда не было ничего, чего вы хотели бы больше, чем быть с ними.
Но в то же время вы инстинктивно чувствуете, что не можете быть вместе, и это вызывает самую сильную боль, которую вы когда-либо испытывали.
Затем вы соберетесь вместе ненадолго, только чтобы снова попрощаться друг с другом. Однако после того, как вы завершите рост и усвоите уроки, которые вы должны усвоить, вы можете снова собраться вместе и жить в гармонии, хотя это не обязательно будет романтично.
Вы можете стать друзьями или партнерами по жизни, бизнесу и проектам. Или вы можете просто разойтись. Но любовь Близнецового Пламени не заканчивается, потому что на самом деле это часть того, кто вы есть.
Если вы оба родственные души и близнецовое пламя, ваше партнерство будет легким и красивым - как отношения родственной души - как только вы выполните всю работу, которая требуется от вас лично для отношений близнецового пламени, вы можете просто соединиться на уровне души.
Динамика подобна танцу огня, когда вы чувствуете влечение к свету друг друга, а затем ваше эго боится, что он может сгореть, поэтому вы убегаете.
Вы можете танцевать вместе долгие годы или десятилетия, никогда не оставаясь в присутствии друг друга слишком долго.
Расстояние и время ничего не меняют в масштабах вашей связи. Напротив, по мере того, как вы становитесь более энергетически согласованными друг с другом, вы можете почувствовать еще более сильную связь со своим близнецовым пламенем.
Как видите, встреча со своим близнецовым пламенем - не самый простой путь. Нет никакой гарантии, что вы когда-нибудь будете вместе в типичных отношениях. Более того, связь с близнецовым пламенем не в этом.
Это всего лишь ум пытается навесить ярлык на то, что находится за пределами понимания.
Близнецовое пламя предназначено для любовников?Ответить на это сложно. Да, близнецовое пламя может сделать друг друга удивительными любовниками - внутри и за пределами спальни.
Некоторые говорят, что связь интенсивная, но легкая, поскольку вы уже являетесь частью друг друга.
Однако из-за эмоциональной природы нахождения с вашим близнецовым пламенем интенсивность этой связи может быть слишком большой для поддержания физических или романтических отношений.
Делать ли ваше близнецовое пламя своим возлюбленным или нет - это то, что вы должны решить, когда находитесь в данный момент, потому что вам нужно увидеть, где вы находитесь в эволюции ваших отношений с близнецовым пламенем.
Важно помнить, что цель ваших отношений с Близнецовым Пламенем - расти как личности, учиться друг у друга и найти свой собственный путь, а не просто быть вместе! Помня об этом, выбирайте рост, а не комфорт, даже если вы чувствуете себя одиноким.
Что лучше, близнецовое пламя или родственная душа?Ответ на этот вопрос заключается в том, где вы находитесь в своей жизни и что вы ищете. Это разные типы отношений с разными целями.
Родственные души - это просто партнерство и любовь (или любовь друг к другу по-другому).
Близнецовые Пламена - это вызов, рост, улучшение и раскрытие вашего потенциала.
Но правда в том, что вам не нужно выбирать, с кем познакомиться, а только какие из этих отношений вы хотите развивать после того, как встретитесь.
И вторая половинка, и близнецовое пламя - это подарок, и вам повезло, что вы столкнетесь с любым из них в своей жизни. Так что, честно говоря, не имеет значения, что лучше! Воспользуйтесь моментом и наслаждайтесь подарками, которые вы можете предложить.
Какова цель отношений Близнецовых Пламен?
Основная цель отношений Близнецового Пламени - испытать освобожденную любовь. Освобожденная любовь - это любовь, которая выходит далеко за рамки любых концепций, ярлыков и представлений о том, какими должны быть отношения. Превосходит любые формы и любит без условий.
Ваше близнецовое пламя бессознательно вызовет всевозможные страхи и неуверенность, связанные с вашей ценностью, внутренним светом, смыслом вашей жизни и любовью.
Обратите внимание, что они не хотят причинять вам боль - и вы не пытаетесь причинить им боль - они могут вызвать только бессознательное, которое уже находится внутри вас.
Они будут делать это снова и снова, пока вы не поймете, что такое безусловная любовь. Пока вы ищете особую форму отношений между вами, это не безусловная любовь.
Безусловная любовь означает, что они могут 100 раз отослать вас, причинить вам боль, дать вам пустые обещания, но ваше сердце не закрывается. Ничто из этого не влияет на то, как вы себя чувствуете. Когда вы открываете свое сердце до этого уровня (а это может каждый), вы делаете свое сердце независимым от других.
Открытое сердце не имеет ничего общего с наивностью; это мастерство. И «отсылка» не является (и никогда не должна быть) манипуляцией и не используется как форма наказания. Если это кажется оскорбительным или жестоким, это не близнецовое пламя.
Отношения с близнецовым пламенем требуют сочетания присутствия, достаточного для того, чтобы распознавать недостатки человеческих форм, как других, так и наших собственных. Тем не менее, это также способность видеть далеко за пределами этого.
Вы можете понять, что ваше близнецовое пламя далеко от совершенства. Вы не слепы к их недостаткам и, возможно, думаете, что из-за этого ваши отношения никогда не сложатся. Но в то же время ваши чувства к ним не зависят от того, что они делают.
Эта безусловная любовь не закрывает глаза на состояние мира или недостатки других. Но он дальновиден и может видеть сущность других, которая навсегда остается нетронутой.
Таким образом, ваше близнецовое пламя научит вас отбрасывать любые ожидания и подсознательные манипуляции, чтобы получить желаемое - романтические отношения с ними.
Также наступает время, когда вам предстоит принять самое сложное решение - буду ли я их ждать? Или я буду двигаться вперед один, продолжая любить их?
Безусловная любовь, которую вы можете ощущать здесь и там, усилится, если вы позволите ей. Оно охватит других (не только ваше близнецовое пламя), природу, животных, всю планету, и вот оно - безусловная любовь будет включать и вас .
Следовательно, может возникнуть выбор между ожиданием их или выбором себя и созданием жизни без них.На этом этапе люди могут легко ошибиться и двигаться дальше, если они все держат под контролем и процесс окончен.
Ну это не так.
Ключевой момент здесь - держать свое сердце открытым, потому что, если вы его выключите, вы почувствуете себя безжизненным.
Когда вы пытаетесь подавить свои чувства к своему близнецу (что вам удастся сделать лишь на короткое время и только с большим усилием), вы также отрезаете себя от безусловной любви. Вот почему никогда не бывает хорошо.
С более высокой точки зрения, движение вперед может помочь вам отбросить ваши ожидания. Но никогда не думайте, что это влияет на вашу связь.
Какие знаки зодиака являются близнецовыми пламенами?Хотя ваше близнецовое пламя может быть любым знаком зодиака, есть некоторые знаки зодиака, которые с большей вероятностью будут соответствовать вам как близнецовому пламени.
Вот список знаков, которые с наибольшей вероятностью могут совпадать с вашим близнецовым пламенем.
(Помните, что этот список не о совместимости зодиака, это исключительно о совместимости вашего зодиакального близнецового пламени, что, как обсуждалось выше, совершенно другое дело!)
ОВЕН (21 марта - 19 апреля):Ищите товарищей по огненным знакам в виде близнецов, таких как Лев и Стрелец, которые поймут уникальные аспекты вашей огненной личности и темперамента на более глубоком уровне.
Товарищи по огненным знакам поймут, что независимость - это ключ к счастью для Овна, а также то, как Овен, скорее всего, будет расти на личном уровне.
ТЕЛЕЦ (20 апреля - 20 мая):Козерог, как товарищ по земному знаку, может иметь отношение к вашей потребности в стабильности, и это может сделать отношения Близнецовых Пламен еще более сильными.
Тем не менее, Рыбы могут быть еще более подходящим вариантом для близнецов, поскольку они могут помочь вам задействовать более мягкую сторону вашей личности, которая может быть именно там, где в вашей жизни необходим рост.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня):Быть Близнецами означает, что у вас всегда происходит намного больше, чем то, что видно на поверхности, поэтому Весы и Водолей могут быть отличными знаками для отношений с близнецовым пламенем. Они терпеливы и с меньшей вероятностью будут судить о вас по первому впечатлению.
РАК (21 июня - 22 июля):Верность будет ключевым моментом в любых отношениях, и, возможно, даже в большей степени с близнецовым пламенем. Вот почему Ракам следует следить за Козерогами и Скорпионами, когда они ищут свое близнецовое пламя.
Эти знаки будут верны и останутся верными, что является прекрасной питательной средой для роста.
ЛЕВ (23 июля - 22 августа):
Лев, ты такой сильный и страстный, что тебе понадобится кто-то такой же сильный, чтобы не отставать от тебя и быть уверенным, что ты не будешь кататься по ним. Вот почему Овен - отличный выбор для вашего Близнецового пламени.
Также обратите внимание на Стрельца, который может предложить баланс в некоторых областях вашей личности, не отставая от вашей страсти и огня.
ДЕВА (23 августа - 22 сентября):Как аналитический тип, Девы время от времени нуждаются в небольшой помощи, чтобы выбраться из головы. Ищите себе подобных, земных знаков, таких как Телец или Козерог, которые помогут вам оставаться на земле и понять природу вашего прекрасного земного знака.
ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября):Ваше близнецовое пламя должно быть кем-то, кто понимает вашу интеллектуальную природу, а также ваше желание быть независимым.
Это означает, что другие воздушные знаки, вероятно, лучше всего подходят для вас, когда дело доходит до близнецового пламени. Они смогут не отставать от вашего интеллекта, уважая при этом вашу независимость, в то время как вы двое растете и вдохновляете друг друга.
СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября):Отношения Близнецовых Пламен часто бывают интенсивными и эмоциональными, и именно такие отношения Скорпионы могут иметь со знаками Рака.
Хотя Скорпион также может быть очень совместим с Козерогом и Тельцом, именно Рак может вдохновлять Скорпиона на наибольший рост.
СТРЕЛЕЦ (22 ноября - 21 декабря):
Лучший выбор для Стрельца, когда дело доходит до родственной души, - это товарищ по огненному знаку, такой как Овен или Лев, и они также могут работать как хорошее близнецовое пламя для Стрельца.
Иногда нам нужно найти кого-то другого, чтобы уравновесить нас, когда мы ищем рост. Если это так, Саг может следить за Весами и за близнецовым пламенем.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 19 января):Козерог целеустремлен и целеустремлен, и это замечательный аспект их знака. Когда дело доходит до личностного роста, может быть полезно найти кого-то, кто хотел бы расти вместе с вами.
Таким образом, для Козерога разумно следить за Раком или Тельцом, которые также готовы расти, учиться и бросать вызов друг другу тем особым образом, которым должно быть близнецовое пламя.
ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля):
Ищете ли вы вторую половинку или близнецовое пламя, какими бы разными они ни были, Водолею нужен равный по интеллекту.
В то время как Весы и Близнецы, как другие воздушные знаки, могут отлично работать для этой цели, Водолею может потребоваться немного больше толчка к переменам, и это то, в чем близнецовое пламя действительно лучше всего.
РЫБЫ (19 февраля - 20 марта):В то время как Козерог или Телец могут быть мягкими комплиментарными партнерами - и могут быть отличными родственными душами или даже подходящим Близнецовым пламенем - Рыбы могут обнаружить, что Рак - идеальное близнецовое пламя.
Рак может соединиться с Рыбами на глубоком, даже духовном уровне пробуждения, и именно здесь может начаться настоящий рост.
Ваша связь и любовь переписывают историю о том, что означает любовь.
Это не классическая романтическая любовь, которая подсознательно хочет обладать другим человеком. Это освобожденная, свободная любовь, которая существует, когда вы не ставите никаких условий другому человеку, даже если это причиняет вам боль, потому что вы понимаете, что боль исходит от эго, а не от чистой любви.
Здесь нет привязанностей, нужды, собственничества, контроля или манипуляции.
Ваше сердце будет очищаться до тех пор, пока вы не достигнете точки, когда перестанете заботиться о том, что в конце концов вы окажетесь со своим близнецовым пламенем. Вы дарите им и себе свободу, не позволяя ничему закрывать ваше сердце и никогда не сомневаясь в истинной любви, которая существует между вами.
Это настоящая сила и любовь.