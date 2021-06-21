Как энергетически исцелить себя?
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Как энергетически исцелить себя?

5:00:336/21/2021,Патрисия БоннарФото: https://pixnio.com/
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Энергетическое исцеление основано на целостной и взаимосвязанной концепции здоровья и благополучия человека.

С точки зрения целителя целостной энергии, у каждого есть духовная сторона, и каждое действие имеет духовное измерение

В отличие от традиционной медицины, исцеление духовной энергией является целостным. Он работает на физическом, эмоциональном, ментальном и духовном уровнях, чтобы решить все аспекты конкретной проблемы или дисбаланса.

Хотя большинство людей по-прежнему ассоциируют исцеление с физическими недугами и состояниями, традиционная медицина теперь признает, как эмоциональные расстройства и дисбаланс могут на самом деле вызывать или усугублять физические проблемы, пишет https://www.yourtango.com

Что такое энергетическое исцеление?
Энергетическое исцеление основано на целостной и взаимосвязанной концепции здоровья и благополучия человека. Это включает в себя множество древних модальностей.

Все актуально, даже то, что невозможно измерить. Следовательно, энергетическое исцеление может помочь вам решить эмоциональные проблемы, прояснить или изменить ваше текущее мышление и лучше определить ваше видение или цель.

Он даже может поддержать вас в любых личных изменениях. На самом деле, физические проблемы нередко отсутствуют в списке намерений клиента для сеанса.

Как исцеление духовной энергией поддерживает вас через личные изменения?
Во-первых, важно прояснить, что означают «духовность» и «духовность».

Это один из тех терминов, которые имеют много разных значений. Некоторые люди думают, что «духовность» или «духовность» подразумевает религию. Но религия и духовность могут быть разными для разных практикующих, поэтому это верно не для всех.

С точки зрения целителя целостной энергии, у каждого есть духовная сторона, и каждое действие имеет духовное измерение.

Это верно независимо от того, осознает это человек или нет. Следовательно, люди могут быть духовными без организованной религии.

В обычных, повседневных терминах духовность - это ваши отношения с божественным, универсальным и всем, что есть. Может быть, для вас это высшая сила, а может и нет.

Когда вы обращаетесь к своему высшему «я» или к наставникам за ориентацией или ответами, это духовное путешествие. То же самое верно, если вы ищете духовного руководства для принятия недуховных решений вроде: «Стоит нам покупать этот новый дом или нет?»

Духовная сторона исцеления энергией
Энергетические методы исцеления работают со всем энергетическим полем или энергетическими телами человека. Сюда входят энергетические компоненты, такие как чакры и меридианы.

Сила исцеления заключается в намерении и энергии жизненной силы, направляемой через коронную чакру (или Сахасрара на санскрите) к клиенту.

Действуя как дополнительный канал исцеления, чакра третьего глаза (или аджна на санскрите) объединяет тело и всю систему чакр.

Коронная чакра
Коронная чакра - это связь с универсальным сознанием, источником и «всем, что есть».

Это окно, через которое человек получает духовное руководство, а также ворота в подсознание, которое включает воплощенный разум и эмоции.

Чакра третьего глаза
Чакра третьего глаза связана с интуицией и восприятием. Это связано с вашей открытостью и способностью учиться на опыте и интегрировать идеи других.

Таким образом, это центр как сознательных, так и подсознательных убеждений.

Хотя эти чакры всегда действуют совместно с другими пятью чакрами и всей эмоциональной и духовной энергетической системой, они явно более важны для миссии, смысла, духовного осознания и руководства человека.

Ваше собственное исцеляющее прикосновение
Большинство людей не понимают, что вы можете направлять жизненную энергию и действительно делаете это. Если бы вы этого не сделали, вас бы не было в живых.

Мастерство практикующего заключается в их способности облегчить поток энергии и уравновесить эту силу. В этом смысле клиент лечит себя.

Важно отметить, что целитель также может получить доступ к более широкому спектру частот жизненной силы с особыми лечебными свойствами, чтобы в дальнейшем дать пациенту возможность исцелять.

Исцеление духовной энергией влияет на личные изменения двояко
Во-первых, как один из аспектов энергии жизненной силы и энергетического поля человека, который поддерживает и направляет процесс исцеления или изменения.

Во-вторых, как явный или неявный аспект намерения клиента.

Существует бесчисленное множество способов, которыми энергетическое исцеление может принести пользу вашей жизни, психическому здоровью и служить дополнительным и альтернативным источником медицины в вашей оздоровительной практике. Воспользуйтесь этим полем, чтобы полностью расслабиться и управлять всем, что приносит вам жизнь.

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