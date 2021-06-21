Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 июня 2021 в России и мире

• День Святого Духа (Духов день, Земля - именинница)
• День солнечных зайчиков
• Якутский Новый год «Ысыах»
• День летнего солнцестояния (Summer Solstice)
• Международный день цветка
• Международный день празднования солнцестояния (International Day of the Celebration of the Solstice)
• Международный день медлительности (International Slowness Day)
• Международный день мотоциклиста (Ride to Work Day)
• День селфи (Selfie Day)
• День солидарности атеистов (Atheist Solidarity Day)
• Всемирный день рукопожатий (World Handshake Day)
• Всемирный день жирафа (World Giraffe Day)
• Международный день скейтбординга (Go Skateboarding Day)
• Международный день йоги (International Yoga Day)
• День кинологических подразделений МВД РФ (День кинолога)
• Международный день футболки (International T-shirt Day)
• Рождение Вышня-Перуна
• Праздник Урюпинской иконы Божией Матери
• День памяти святого великомученика Феодора Стратилата
• Праздник Ярославской иконы Божией Матери
• Всемирный день гидрографии (World Hydrography Day)
• Всемирный день гуманистов (World Humanist Day)
• День «Возьми свою кошку на работу» (National Take Your Cat to Work Day) - США
• День благодарности высоким девушкам (National Tall Girl Appreciation Day) - США
• День собачьей вечеринки (National Dog Party Day) - США
• День оптимизма (Optimism Day) - Хорватия
• День персиков с кремом (National Peaches and Cream Day) - США
• Праздник музыки (Fete de la Musique) - Франция
• День отца - Египет, Сирия, Уганда, Иордания, Ливан
• День посадки деревьев - Куба
• День cмузи (National Smoothie Day) - США
• День морской ракушки (National Seashell Day) - США
• День благодарности дневному свету (National Daylight Appreciation Day) - США
• День личных размышлений (Day of Private Reflection) - Ирландия, Великобритания
• День предупреждения кукушки (Cuckoo Warning Day) - США
• День вьетнамских журналистов - Вьетнам
• День мучеников - Того
• День аборигенов (National Aboriginal Day) - Канада
• Андо-амазонский Новый год (Ano Nuevo Andino Amazonico) - Боливия
• День штата Аризона (National Arizona Day) - США
• День гонга (National Day of the Gong) - США
• День поста и духовных практик «Пандава Нирджала Экадаши» (Pandava Nirjala Ekadashi) - Индия
• День рождения королевы - Остров Норфолк
• День государственности штата Нью-Гэмпшир (New Hampshire Statehood Day) - США
• День национальных героев (National Heroes Day) - Бермуды
• Национальный день «Уллортунек» (Ullortuneq) - Гренландия
• Именины у Василия, Константина, Феодора, Ефрема, Павла
• Фёдор Колодезник (Фёдор Стратилат)
Важные события
1742 издан указ о сооружении Камер-Коллежского вала в Москве с целью не допустить беспошлинной торговли спиртным.
1844 русские войска штурмом взяли столицу Илисуйского султаната.
1900 из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция под руководством Эдуарда Толля.
1909 на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге собран первый серийный автомобиль российского производства – «Руссо-Балт».
1925 в Москве появились первые такси – 16 автомобилей марки «Рено».
1941 Вторая мировая война: германские войска получили условный сигнал начать 22 июня боевые действия против СССР по плану «Барбаросса». На территории СССР начали действовать германские диверсионные группы. Германский флот начал минирование входа в Финский залив.
1956 в СССР была принята на вооружение ракета Р-5М – первая советская ракета с ядерным боевым зарядом.
1974 образован Волгоградский государственный университет.
1974 основан научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения (НИЦ БДД) МВД РФ
2008 сборная России по футболу впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы Евро 2008, выиграв у сборной Нидерландов – 3:1.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend