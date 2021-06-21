Какой сегодня церковный праздник 21 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 21 июняТроицкая седмица
Великомученика Феодора Стратилата
Святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского
Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских
Народные праздники
Духов день (День Святого Духа)
Это торжество на 51 день после Пасхи.
Также в этот праздник чтут водных, луговых и лесных духов. В народе верят, что в этот день русалки покидают водоемы, отправляются на поля и луга. Они напитывают землю влагой, после чего они становятся плодороднее.
По традиции в этот праздник освящают колодцы и дома.
Девушки отправляются на реки, плетут венки и гадают. Если брошенный в воду венок остается на ее поверхности, то это сулит удачу.
В этот день нельзя заниматься полевыми работами. Запрещается что-либо втыкать в землю или вырывать из нее.
Нельзя смотреть на свое отражение в воде, иначе можно потерять любовь.
Какая погода в этот праздник, такие будут следующие шесть недель.
Федор Колодезник
В этот день почитают память Феодора Стратилата, Гераклийского.
В народе этот святой считается покровителем православного воинства.
Вторую часть названия этот праздник получил от того, что в этот день выбирают места для будущих колодцев. На выбранных местах принято на ночь оставлять сковородки, а утром смотрят, сколько на них скопилось воды.
Также в этот день принято удобрять поля навозом.
Если вечером на небе будут густые облака свинцового цвета, то ночью установится ненастье.
Приметы
- Если в этот день большие росы, лето, будь хоть сухое, даст урожай хороший.
- Гроза на Федора летнего – плохая уборка сена.
- Собака валяется по земле, мало ест и много пьет, скоро будет дождь.
- Росы с Федора – к урожаю льна и конопли.
- Если во время грозы слышатся раскаты грома, жди затяжного ненастья.
Источник: my-calend