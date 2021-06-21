Какой сегодня церковный праздник 21 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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21.06
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Какой сегодня церковный праздник 21 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:016/21/2021Фото: Wikimedia Commons
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В этот день нельзя заниматься полевыми работами. Запрещается что-либо втыкать в землю или вырывать из нее.

21 июня нет поста

Православные праздники 21 июня

Троицкая седмица
Великомученика Феодора Стратилата
Святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского
Обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских

Народные праздники

Духов день (День Святого Духа)

Это торжество на 51 день после Пасхи.

Также в этот праздник чтут водных, луговых и лесных духов. В народе верят, что в этот день русалки покидают водоемы, отправляются на поля и луга. Они напитывают землю влагой, после чего они становятся плодороднее.

По традиции в этот праздник освящают колодцы и дома.

Девушки отправляются на реки, плетут венки и гадают. Если брошенный в воду венок остается на ее поверхности, то это сулит удачу.

В этот день нельзя заниматься полевыми работами. Запрещается что-либо втыкать в землю или вырывать из нее.

Нельзя смотреть на свое отражение в воде, иначе можно потерять любовь.

Какая погода в этот праздник, такие будут следующие шесть недель.

Федор Колодезник

В этот день почитают память Феодора Стратилата, Гераклийского.

В народе этот святой считается покровителем православного воинства.

Вторую часть названия этот праздник получил от того, что в этот день выбирают места для будущих колодцев. На выбранных местах принято на ночь оставлять сковородки, а утром смотрят, сколько на них скопилось воды.

Также в этот день принято удобрять поля навозом.

Если вечером на небе будут густые облака свинцового цвета, то ночью установится ненастье.

Приметы


  • Если в этот день большие росы, лето, будь хоть сухое, даст урожай хороший.
  • Гроза на Федора летнего – плохая уборка сена.
  • Собака валяется по земле, мало ест и много пьет, скоро будет дождь.
  • Росы с Федора – к урожаю льна и конопли.
  • Если во время грозы слышатся раскаты грома, жди затяжного ненастья.

Источник: my-calend

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