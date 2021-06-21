Вернется ли жара 21 июня в Бердск на Духов день

Метеорологическая обстановка на 21 июня от МЧС в Бердске: облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12°С, местами +1, +6°С, днем +14, +19°С.
Сегодня отмечается народный праздник Духов день (День Святого Духа).
Традиции и обрядыВ Духов день батюшки освящают колодцы. По поверью, именно там прячутся русалки после того, как выходят из водоемов. Кто опасается присутствия водяных духов в доме, выставляет на подворье стол с хлебом-солью. После окропления святой водой колодцев священник посещает жилища и кропит ею стены.
Девушки бросают в воду венки и гадают на счастье и удачу. Если венок идет ко дну – это не к добру, а если остается на поверхности – к удаче.
Самые старшие женщины устраивают обряд «кормления земли». Они расстилают скатерти на лужайках или полях и трапезничают. Через время прерываются, чтобы часть блюд разнести по разным местам и оставить на земле.
Русалки в Духов день покидают озера и реки. Они гуляют по просторам, одаривают влагой луга и поля. После этого побеги растут гуще и колосистее.
В день праздника на землю сходит священный очищающий огонь, от которого прячется вся нечистая сила. А Святой Дух спускается с небес еще накануне праздника. Он пребывает среди людей и заходит в дома.