Скорая магнитная буря 21 июня 2021: Первая помощь метеопатам при геомагнитном шторме

21 июня 2021 года космическая погода не принесёт неприятных сюрпризов метеопатам. Магнитное поле Земли будет находится в полном покое. Практически все сутки в магнитосфере планеты не будет заметных возмущений, с 15 до 21 часа небольшие возмущения силой около 2 баллов нарушат спокойную погоду. Легкое недомогание и головокружение могут ощутить метеопаты, возможно некритическое повышение давления у гипертоников и проблемы с дыханием у людей, страдающих астмой. Людям, которые имеют хронические болезни сердечно-сосудистой и нервной системы, расстройства психики, необходимо иметь под рукой лекарства, контролировать артериальное давление и состояние организма.
На нестабильность геомагнитного поля реагируют все люди. Только по-разному. Пока человек молод и здоров, в дни возмущений магнитного поля он чувствует только сонливость и легкую слабость. Гораздо сложнее в случае, если человек пожилой и хронически болен. Каким образом влияет космическая погода на человека ученые только изучают, но врачи многих стран мира отмечают, что во время магнитных бурь возрастает число инфарктов в два раза у больных с ишемической болезнью сердца, и росла смертность от инфарктов.
В надпочечниках человека ученые обнаружили кристаллы магнетита, эти частицы восприимчивы к магнитному полю и и чутко реагируют на колебания в магнитосфере. Их реакция приводит к выбросу в кровь адреналина и гормонов надпочечников. Организм впадает в стрессовое состояние. Здоровый человек легче переносит удар, а больному организму сопротивляться сложнее.
Адреналин повышает свертываемость крови. Замедляется капиллярный кровоток, склеиваются эритроциты, что увеличивает риск тромбообразования. Нарушается работа сердца и мозга, ухудшается общее состояние организма.
Изменение гормонального фона в организме приводит к резкому снижению выработки мелатонина. Даже здоровый человек переживает перепады настроения, происходят сбои во времени бодрствования и сна. Человек с ослабленной психикой переживает уже психические атаки и приступы агрессии, становится неуправляемым и не контролирует свои действия, что приводит к правонарушениям и суицидам.
Если человек замечает немотивированные скачки давления, сердце “прихватывает”, появляется головная боль или тяжелые мысли и раздумья, то стоит обратить внимание на прогноз магнитных бурь и сопоставить даты наблюдений за реакцией организма. В случае 8 совпадений из 10 можно смело утверждать, что у человека повышенная восприимчивость к магнитным бурям.
Как снизить негативный эффект влияния магнитных бурь на организм?
Избегать нарушений режима сна, стараться спать не менее 8 часов, исключить ночные смены и длительные командировки. В трудные дни магнитных бурь снизить физическую нагрузку до минимума. Желательно больше пить воды, не перегружать желудок тяжелой едой. Обычно магнитные бри вызывают хороший аппетит, лучше отдать предпочтения овощам, фруктам, рыбе. Важно чаще находиться на свежем воздухе, но не на открытом солнце.
Первая помощь при плохом самочувствие, вызванном влиянием магнитной бури - принять аспирин, чтобы усилить кровоток. Если аспирин противопоказан, можно принять глицин, он уменьшает возбудимость и благоприятно действует на мозг.
Как влияет магнитная буря на наших читателей и что им помогает в сложные моменты?
Дарья Сергеевна, 46 лет:
- Болит голова сильно. Делаю компресс и сижу у открытого окна.
Ольга Ивановна, 54 года:
- Не могу уснуть вечером. Пью успокоительное. Стараюсь погулять перед сном.
Елена Владимировна, 61 год:
- Давление растет. Болит сердце. Пью лекарство, стараюсь успокоиться и не бояться. Хожу по квартире и дышу.