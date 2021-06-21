"Не надо своей силой выкручивать руки": Депутаты Бердска отказались переносить День города с сентября на июнь

Народные избранники Бердска встретились на очередной сессии сегодня, 21 июня. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", это последняя сессия перед летними каникулами. Депутаты наконец-тол озвучили свое решение о переносе Дня города с сентября на июнь. Стоит отметить, что всего голосовали 23 депутата. Из них !"за" выступили 20 народных избранников, а трое воздержались от права голоса. Но решение так и не принято. Один из депутатов уточнил, произошла ли техническая ошибка. В ответ Людмила Чуркина ответила, что воздержалась от голосования, так как она выступает за празднование Дня города в сентябре.
Спикер горсовета предложил провести новое голосование. Но депутат Николай Сычев сказал:
- Не надо своей силой противительной (так произнесено депутатом - прим. ред.) выкручивать большинству руки.
- Мы забыли о голосовании в интернете, в котором участвовали больше 1000 человек и они проголосовали за день города, - ответил ему Владимир Голубев.
В итоге от повторного голосования народные избранники воздержались. Стоит отметить, что из 29 депутатов присутствует 23.
Напомним, вопрос переноса Дня города является злободневным в Бердске и обсуждается с 2020 года. Одни полагают, что детям, которые выступают в сентябре на городской сцене холодно в легких костюмах и платьях, другие же считают, что перенос на июнь не имеет смысла, поскольку многие бердчане уезжают в отпуск. Представители власти прежде чем принимать предложение о переносе, решили узнать мнение самих бердчан.
В интернет-голосовании приняли участие 1500 человек. 63% проголосовали за перенос праздника на июнь.
Напомним, что сейчас бердчане отмечают День города в первую субботу сентября. В 2021 году Бердску исполняется 305 лет.