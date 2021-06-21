"Не надо своей силой выкручивать руки": Депутаты Бердска отказались переносить День города с сентября на июнь
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Не надо своей силой выкручивать руки": Депутаты Бердска отказались переносить День города с сентября на июнь

9:33:306/21/2021Фото: Алины Буровой
0

Из 23 народных избранников 20 проголосовали "за" перенос. Но, как заметили многие, произошла техническая ошибка. Повторно голосование проводить не стали. Между спикером горсовета Владимиром Голубевым и депутатом Николаем Сычевым произошел конфуз. Впрочем, смотрите видео.

Основные торжества в День города по традиции проходят на площади Горького
Основные торжества в День города по традиции проходят на площади Горького

Народные избранники Бердска встретились на очередной сессии сегодня, 21 июня. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", это последняя сессия перед летними каникулами. Депутаты наконец-тол озвучили свое решение о переносе Дня города с сентября на июнь. Стоит отметить, что всего голосовали 23 депутата. Из них !"за" выступили 20 народных избранников, а трое воздержались от права голоса. Но решение так и не принято. Один из депутатов уточнил, произошла ли техническая ошибка. В ответ Людмила Чуркина ответила, что воздержалась от голосования, так как она выступает за празднование Дня города в сентябре.

Спикер горсовета предложил провести новое голосование. Но депутат Николай Сычев сказал:

- Не надо своей силой противительной (так произнесено депутатом - прим. ред.) выкручивать большинству руки.

- Мы забыли о голосовании в интернете, в котором участвовали больше 1000 человек и они проголосовали за день города, - ответил ему Владимир Голубев.

В итоге от повторного голосования народные избранники воздержались. Стоит отметить, что из 29 депутатов присутствует 23.

Напомним, вопрос переноса Дня города является злободневным в Бердске и обсуждается с 2020 года. Одни полагают, что детям, которые выступают в сентябре на городской сцене холодно в легких костюмах и платьях, другие же считают, что перенос на июнь не имеет смысла, поскольку многие бердчане уезжают в отпуск. Представители власти прежде чем принимать предложение о переносе, решили узнать мнение самих бердчан.

В интернет-голосовании приняли участие 1500 человек. 63% проголосовали за перенос праздника на июнь.

Напомним, что сейчас бердчане отмечают День города в первую субботу сентября. В 2021 году Бердску исполняется 305 лет.

Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Врач объяснил, почему заболевают COVID после вакцины
день городаперенос даты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы за июнь или сентябрь?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бердск"Не надо своей силой выкручивать руки": Депутаты Бердска отказались переносить День города с сентября на июнь
    9:33:30 6/21/2021
    "Не надо своей силой выкручивать руки": Депутаты Бердска отказались переносить День города с сентября на июнь
    Календарь дачника на 21 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:19 6/21/2021
    Календарь дачника на 21 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    21 июня - Духов день-2021: красивые открытки и добрые поздравления
    9:03:25 6/21/2021
    21 июня - Духов день-2021: красивые открытки и добрые поздравления
    Мощнейший ливень накрыл Красноярск в ночь на 21 июня. Город утонул
    8:58:59 6/21/2021
    Мощнейший ливень накрыл Красноярск в ночь на 21 июня. Город утонул
    В Армении партия Пашиняна набирает 54% голосов на выборах в парламент
    8:43:00 6/21/2021
    В Армении партия Пашиняна набирает 54% голосов на выборах в парламент
    Уникальные открытки с Днём мотоциклиста 21 июня 2021 года и азартные поздравления
    8:32:34 6/21/2021
    Уникальные открытки с Днём мотоциклиста 21 июня 2021 года и азартные поздравления
    Какой сегодня церковный праздник 21 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:01 6/21/2021
    Какой сегодня церковный праздник 21 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 июня 2021 в России и мире
    7:40:33 6/21/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 июня 2021 в России и мире
    Дизайнерские открытки с Днём Святого Духа и поздравления от чистого сердца на 21 июня 2021 года
    7:10:21 6/21/2021
    Дизайнерские открытки с Днём Святого Духа и поздравления от чистого сердца на 21 июня 2021 года
    БердскВернется ли жара 21 июня в Бердск на Духов день
    6:30:12 6/21/2021
    Вернется ли жара 21 июня в Бердск на Духов день