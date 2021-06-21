Памятные открытки на День ветеранов боевых действий 1 июля и поздравления для настоящих героев
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Памятные открытки на День ветеранов боевых действий 1 июля и поздравления для настоящих героев

8:20:166/21/2021Фото: fresh-cards
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День ветеранов боевых действий и локальных конфликтов ежегодно отмечают в нашей стране 1 июля.

День ветеранов боевых действий

За мир, покой и сегодняшнюю свободу,
Ветеран боевых действий прошел огонь и воду,
Прошел ты ужасы кровавой войны,
Четыре года были не спокойны твои сны!
Ты никогда не жаловался, не унывал,
Ты до победы дойдёшь, ты точно знал,
И свершилось, выжил ты, хоть боль не унять,
Будем вас сегодня всей страною поздравлять!

День ветеранов боевых действий

Дорогой ветеран, этот день не забыт,
Тем летом страна рыдала навзрыд,
Как можно такое не помнить, не чтить,
Веками страна не в силах будет это забыть!
И сегодня примите наши поздравления,
Дорогие ветераны действий боевых,
В вашей жизни было мало наслаждения,
Но мы вас помним и падших и живых!

День ветеранов боевых действий

За четыре года многое ты повидал,
Боевых товарищей одного за другим терял,
Не спал, не ел, чистого неба не видал,
Но никогда ты ветеран, рук не опускал!
И ты дошел до победы, сквозь боль,
Мы выражаем тебе свое уважение и любовь,
Живи сто лет, ветеран дорогой,
Мы будем всегда восхищаться тобой!

День ветеранов боевых действий

Ветераны боевых действий, вам слава!
Пусть не болит ваша давняя рана,
Пусть больше не придётся вам страдать,
Вами гордится Родина-мать!
Ваша добрая душа полна отваги,
В руках вы несли советские флаги,
И донесли до Берлина, одержав победу,
Прочистив дорогу чистому свету!

День ветеранов боевых действий

Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru

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