Полуторагодовалая девочка провалилась под землю: Упала в 87-метровую яму
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Полуторагодовалая девочка провалилась под землю: Упала в 87-метровую яму

10:24:406/21/2021Фото: МЧС
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Ребенка пришлось доставать спасателям с помощью веревочной лестницы.

Ребенок не заметил 87-метровую яму

Накануне в Бурятии произошло серьезное ЧП. Там у в Улан-Уде полуторагодовалая девочка провалилась в огромную яму 87 метров глубиной.

Как стало известно, яма находилась в одном из дворов города рядом со скважиной. Ребенок не заметил пустоту и ушел под землю. К счастью, девочка угла вниз только на три метра – она застряла. На место были сразу же вызваны спасатели. Они доставали малышку с помощью веревочной лестницы.

«Спустя 40 минут спасатели при содействии пожарного расчета пожарно-спасательного отряда подняли и передали девочку медицинским работникам. Угрозы жизни и здоровью нет, имеется ссадины на спине. Девочка направлена в детскую республиканскую клиническую больницу на дополнительное обследование, — сказано в сообщении управления по ЧС по Улан-Удэ

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