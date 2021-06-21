Полуторагодовалая девочка провалилась под землю: Упала в 87-метровую яму

Накануне в Бурятии произошло серьезное ЧП. Там у в Улан-Уде полуторагодовалая девочка провалилась в огромную яму 87 метров глубиной.
Как стало известно, яма находилась в одном из дворов города рядом со скважиной. Ребенок не заметил пустоту и ушел под землю. К счастью, девочка угла вниз только на три метра – она застряла. На место были сразу же вызваны спасатели. Они доставали малышку с помощью веревочной лестницы.
«Спустя 40 минут спасатели при содействии пожарного расчета пожарно-спасательного отряда подняли и передали девочку медицинским работникам. Угрозы жизни и здоровью нет, имеется ссадины на спине. Девочка направлена в детскую республиканскую клиническую больницу на дополнительное обследование, — сказано в сообщении управления по ЧС по Улан-Удэ