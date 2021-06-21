Тайное голосование устроили депутаты Бердска: Выбирают почетного жителя города между Ниной Железняк и Владимиром Калгановым
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Тайное голосование устроили депутаты Бердска: Выбирают почетного жителя города между Ниной Железняк и Владимиром Калгановым

10:20:106/21/2021Фото: Алины Буровой
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Примечательно что, до отправления на голосование, во время избрания комиссии, депутаты между собой совещались.

Депутаты удаляются на тайное голосование

Сегодня, 21 июня 2021, депутаты горсовета Бердска собрались, чтобы решить важные городские вопросы перед летними каникулами. Они уже отказались переносить День города с сентября на июнь, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Сейчас же народные избранники решают, кого награждать званием "Почетный житель Бердска". Правда, депутаты решили произвести голосование тайно. Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места событий, народные избранники в ближайшие полчаса проведут голосование. Для этого создали специальную комиссию, которую возглавляет депутат Елена Бороздина.

Примечательно что, до отправления на голосование, во время избрания комиссии, депутаты между собой совещались.

Напомним, 7 июня в администрации прошел комитет по социальной политике совета депутатов Бердска, в ходе которого, в числе прочих вопросов, утверждались кандидатуры, которые будут награждены знаком отличия «Почетный житель Бердска». Кандидаты проходят несколько утверждений - сначала комиссия рассматривает заявление о выдвижении, голосует за кандидатов, потом данные кандидатуры должен утвердить совет депутатов, заключительное решение депутат примут сегодня, 21 июня.

Награда «Почетный житель Бердска» выдается раз в три года, а также по юбилейным датам. В этот год выпадает сразу две награды - такое бывает лишь раз в 15 лет. Последняя награда выдавалась в 2018 году, и вот, через три года, в 2021 году ее получит очередной житель Бердска. В честь того, что городу в 2021 году исполнится 305 лет, будет выдана еще одна награда. Обе кандидатуры, предоставленные на обсуждение депутатам сегодня, 7 августа, для награждения эти почетным званием, были одобрены.

- Поступило 4 кандидатуры, - рассказал глава комиссии по награждению, - одну мы сразу отклонили, потому что награждения посмертно у нас в положении не предусмотрено. Из трех мы выбрали две кандидатуры - от Бердского электромеханического завода Калганов Владимир Иванович и бывший депутат Нина Александровна Железняк.

Владимир Калганов является заместителем председателя совета директоров Бердского электромеханического завода, на котором много лет проработал главным инженером.

- Это достойный человек, который всю свою сознательную жизнь проработал в нашем городе, много сделал для экономики Бердска. Комиссия почти единогласно поддержала, - сообщил глава комиссии по присуждению звания «Почетный житель Бердска».

- Хочу сказать, и та, и другая кандидатура достойные на самом деле, и Владимир Иванович много сделал для города, все-таки это градообразующее предприятие, какое значение оно имеет для жизни горожан! Мы все понимаем и знаем, какие серьезные задачи решает завод, и главный инженер в том числе. Мы знаем, что Владимир Иванович также занимался общественной деятельностью. Нину Александровну мы тоже знаем как коллегу, когда помимо работы на БЭМЗе она еще поработала в приюте «Надежда», помогала животным, работала в коммунальной службе, - одобрила кандидатов депутат совета депутатов 4-ого созыва Людмила Чуркина.

Нина Железняк 5 раз избиралась депутатом, работала на БЭМЗе больше 30 лет, 20 лет проработала в сфере общественной деятельности, депутатом. В том числе Нина Александровна некоторое время исполняла обязанности директора приюта для кошек и собак «Надежда».

21 июня после сессии депутатов, где пройдет анонимное голосование за обоих кандидатов, станет точно известно, получат ли Владимир Калганов и Нина Железняк знаки «Почётный житель Бердска».

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