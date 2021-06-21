Тайное голосование устроили депутаты Бердска: Выбирают почетного жителя города между Ниной Железняк и Владимиром Калгановым

Сегодня, 21 июня 2021, депутаты горсовета Бердска собрались, чтобы решить важные городские вопросы перед летними каникулами. Они уже отказались переносить День города с сентября на июнь, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Сейчас же народные избранники решают, кого награждать званием "Почетный житель Бердска". Правда, депутаты решили произвести голосование тайно. Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места событий, народные избранники в ближайшие полчаса проведут голосование. Для этого создали специальную комиссию, которую возглавляет депутат Елена Бороздина.
Примечательно что, до отправления на голосование, во время избрания комиссии, депутаты между собой совещались.
Напомним, 7 июня в администрации прошел комитет по социальной политике совета депутатов Бердска, в ходе которого, в числе прочих вопросов, утверждались кандидатуры, которые будут награждены знаком отличия «Почетный житель Бердска». Кандидаты проходят несколько утверждений - сначала комиссия рассматривает заявление о выдвижении, голосует за кандидатов, потом данные кандидатуры должен утвердить совет депутатов, заключительное решение депутат примут сегодня, 21 июня.
Награда «Почетный житель Бердска» выдается раз в три года, а также по юбилейным датам. В этот год выпадает сразу две награды - такое бывает лишь раз в 15 лет. Последняя награда выдавалась в 2018 году, и вот, через три года, в 2021 году ее получит очередной житель Бердска. В честь того, что городу в 2021 году исполнится 305 лет, будет выдана еще одна награда. Обе кандидатуры, предоставленные на обсуждение депутатам сегодня, 7 августа, для награждения эти почетным званием, были одобрены.
- Поступило 4 кандидатуры, - рассказал глава комиссии по награждению, - одну мы сразу отклонили, потому что награждения посмертно у нас в положении не предусмотрено. Из трех мы выбрали две кандидатуры - от Бердского электромеханического завода Калганов Владимир Иванович и бывший депутат Нина Александровна Железняк.
Владимир Калганов является заместителем председателя совета директоров Бердского электромеханического завода, на котором много лет проработал главным инженером.
- Это достойный человек, который всю свою сознательную жизнь проработал в нашем городе, много сделал для экономики Бердска. Комиссия почти единогласно поддержала, - сообщил глава комиссии по присуждению звания «Почетный житель Бердска».
- Хочу сказать, и та, и другая кандидатура достойные на самом деле, и Владимир Иванович много сделал для города, все-таки это градообразующее предприятие, какое значение оно имеет для жизни горожан! Мы все понимаем и знаем, какие серьезные задачи решает завод, и главный инженер в том числе. Мы знаем, что Владимир Иванович также занимался общественной деятельностью. Нину Александровну мы тоже знаем как коллегу, когда помимо работы на БЭМЗе она еще поработала в приюте «Надежда», помогала животным, работала в коммунальной службе, - одобрила кандидатов депутат совета депутатов 4-ого созыва Людмила Чуркина.
Нина Железняк 5 раз избиралась депутатом, работала на БЭМЗе больше 30 лет, 20 лет проработала в сфере общественной деятельности, депутатом. В том числе Нина Александровна некоторое время исполняла обязанности директора приюта для кошек и собак «Надежда».
21 июня после сессии депутатов, где пройдет анонимное голосование за обоих кандидатов, станет точно известно, получат ли Владимир Калганов и Нина Железняк знаки «Почётный житель Бердска».