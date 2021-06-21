Фабрике лестниц «Столярыч» требуются монтажники в Бердске
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Фабрике лестниц «Столярыч» требуются монтажники в Бердске

12:00:316/21/2021Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
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З/п от 50 000 рублей, наличие авто обязательно.

требуются монтажники
Фабрика лестниц «Столярыч»

ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ
З/п сдельная от 50 000 руб.

Возможна стажировка.
Желателен опыт работы с электроинструментом.
Наличие л/а обязательно.

т. 8-923-134-44-10

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