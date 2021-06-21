"Так далеко первый раз уехала": Мама убитой электричкой 13-летней девочки у станции Береговой рассказала, как произошла трагедия
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"Так далеко первый раз уехала": Мама убитой электричкой 13-летней девочки у станции Береговой рассказала, как произошла трагедия

11:31:076/21/2021,Алиса ЕршоваФото: Инцидент-Новосибирск
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Как говорит мама одной погибшей, девочки захотели на море. Трагедия произошла между станциями «Обское море» и «Береговая». Одна их девочек скончалась в ЦГБ Бердска из-за травм.

Электричка сбила насмерть двух 14-летних девочек

Вечером 18 июня двух девочек из Новосибирска сбила насмерть электричка. Девочки 2007 года рождения возвращались с пляжа - со словам матери одной из них, они впервые сходили на пляж в одиночку, и шли рядом с путями между стациями «Обское море» и «Береговая». Поезд буквально не успел затормозить: на гудок девочки не отреагировали, вероятно, не слыша его, а может, думали, что электричка сможет проехать мимо и не заденет их. Мощный удар раздробил их кости - одна из девочек скончалась на месте от полученных травм, а вторую увезли в ЦГБ Бердска с переломом руки и открытым переломом бедра, но спасти ее не удалось.

- Поезда было два. Они, скорее всего, думали, что гудит встречный, он в этот момент был ближе. А поезд, который их сбил, выходил из-за поворота. Расстояние между девочками и поездом от угла (мертвой зоны) - около 120 метров. Поезд бы просто не успел затормозить. Я лично свидетель произошедшего, мои ноги торчат на одной из фото, - рассказал очевидец.

Многие говорят, что гудок электрички действительно можно было не услышать - девочки шли с подветренной стороны, общались между собой и даже не думали, что такая близость к путям - ведь они шли не по рельсам, а рядом с ними - может быть опасной.

- Мы начинаем сигналить им и понимаем, что это бесполезно. Начинаем тормозить, а толку нет, тормозной путь у электропоезда большой и не успели затормозить, - рассказал 18 июня машинист.

К пострадавшим девочкам приехали медики: по словам очевидицы, врачи вышли не там и бежали полкилометра по камням. Но спасти 13-летнюю девочку, которую доставили в БЦГБ, не удалось. Она также скончалась от травм.

- Девчонки не плохие, спортом занимались, маленькие совсем, - сообщил 21 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» источник.

В комментариях многие высказывали мнение, что девочки шли вдоль путей в наушниках и поэтому не услышали приближение поезда, но это опровергла мать одной из них, Ольга Константинова:

- У моей дочери наушники лежали в боковом кармане рюкзака, там и сейчас, - рассказала она.

- Одна из девочек была моя дочь, наушников не было, я сама не понимаю как такое случилось, дорогу переходила только по светофору, ну а ж/д пути еще большая опасность. 14 лет через 2 дня, не понимаю, как она пошла на эти пути, ехали с подругой домой. Так далеко первый раз уехала, на море захотели... Берегите детей, даже взрослых, - говорит мать девочки, скончавшейся после травм в бердской больнице.

По факту гибели подростков возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ: нарушение правил безопасности и эксплуатации железнодорожных путей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. За такое машинисту грозят принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет.

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От редакции

Должен ли быть наказан машинист?

    Аноним, 21 июня 2021 11:40:20
    НВР:
    За что? Это безумие.Машину резко не остановишь,а поезд вот так легко.Давайте летчиклв тоже наказывать лишением за сбитую птицу,жестокое обращение пришить.А че пусть уварачивается.
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    Аноним, 21 июня 2021 11:40:57
    А что мог сделать машинист в данной ситуации? Тут уж он будет "стрелочником" если накажут. Девчонок очень жаль, слов нет...
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    Аноним, 21 июня 2021 11:41:33
    НВР:
    нет
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    Аноним, 21 июня 2021 11:44:49
    За что?За то,что мамы несовершеннолетних детей отпустили одних в неизвестное место,тем более на электропоезде
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    Евгений, 21 июня 2021 11:47:42
    Машинист реально ничего не мог сделать. Железная дорога - зона повышенной опасности. Жалко девчонок, жалко родителей - не уследили.
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