Можно ли работать 21 июня на большой церковный праздник Духов день-2021?
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21.06
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Можно ли работать 21 июня на большой церковный праздник Духов день-2021?

11:20:536/21/2021Фото: PxHere
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Принято было сегодня не работать ни на земле, ни в доме. Вся тяжелая работа откладывалась. Даже в доме нельзя было убираться - можно было только готовить пищу.

церковь
Традиции праздника перемешались с языческими

Духов День в 2021 году отмечается, как и всегда, сразу после Троицы, то есть 21 июня. Он является продолжением празднования двунадесятого праздника и первым днем Троицкой седмицы.

В этот день принято особо почитать сам Святой Дух, благодаря которому на земле есть жизнь и мудрость. Именно со схождением Святого Духа на землю начало распространяться по земле христианство, потому что апостолы получили чудесный дар говорить на разных языках, чтобы проповедовать христианство по всему миру.

Сегодня в храмах молятся об исцелении, об упокоении душ, о помощи. Ставят свечи за здравие и за упокой, а также освящают зелень и веточки берез для того. чтобы в доме был сильный оберег от бед.

Женщины сегодня продолжают сбор лекарственных трав, если не успели сделать этого на Троицу - сейчас лечебные травы набрали самую большую силу. Эти травы также можно освятить в храме.

Славяне в этот день отмечали начало Русальной недели и именины земли. Считалось, что нельзя подходить к водоемам, чтобы не быть утянутым на дно русалками. Священников приглашали, чтобы освятить колодцы, чтобы они не пересыхали и для защиты от нечистой силы.

Принято было сегодня не работать ни на земле, ни в доме. Вся тяжелая работа откладывалась. Даже в доме нельзя было убираться - можно было только готовить пищу.

Православных запретов на работу в этот день нет - особенно если вы успели уделить с утра время на общение с Богом в молитве. Остальные запреты пришли к нам из язычества и народных поверий, которые священниками считаются суевериями. Придерживаться их не рекомендуется.

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