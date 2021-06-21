Июньская осень пришла в Бердск. Когда придет жара в Сибирь летом 2021

Лето 2021 в Бердске и во всей Новосибирской области не радует сибиряков. За последние три года в регионе не наблюдалось такого холода. С субботы, 19 июня, в Новосибирской области столбик термометра не поднимается более 13 градусов тепла. Сегодня, 21 июня, температура воздуха составляет +15. Прогнозируются дожди. Стоит отметить, что дожди будут лить с сегодняшнего дня до вторника, 29 июня.
При этом максимальная температура воздуха составит +21 градус тепла лишь в следующий понедельник, 28 июня. Всю ближайшую неделю придется померзнуть.
нет.Больше всего бесит реклама,ковид и царь