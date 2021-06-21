Июньская осень пришла в Бердск. Когда придет жара в Сибирь летом 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Июньская осень пришла в Бердск. Когда придет жара в Сибирь летом 2021

11:23:396/21/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Всю ближайшую неделю придется померзнуть.

Затяжные дожди не покидают Бердск
Затяжные дожди не покидают Бердск

Лето 2021 в Бердске и во всей Новосибирской области не радует сибиряков. За последние три года в регионе не наблюдалось такого холода. С субботы, 19 июня, в Новосибирской области столбик термометра не поднимается более 13 градусов тепла. Сегодня, 21 июня, температура воздуха составляет +15. Прогнозируются дожди. Стоит отметить, что дожди будут лить с сегодняшнего дня до вторника, 29 июня.

При этом максимальная температура воздуха составит +21 градус тепла лишь в следующий понедельник, 28 июня. Всю ближайшую неделю придется померзнуть.

Погода не радует жителей Бердска
Погода не радует жителей Бердска

Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Стало известно, почему Губерниев издевался над Бузовой
Врач объяснил, почему заболевают COVID после вакцины
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Врач объяснил, почему заболевают COVID после вакцины
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Что нужно обязательно делать всем после вакцинации от COVID
погодаосеньлето-2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Бесит такое лето?

    Аноним, 21 июня 2021 11:42:10
    НВР:
    нет.Больше всего бесит реклама,ковид и царь
    0
    0
    Ответить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выживший в авиакатастрофе на Кузбассе парашютист рассказал, что произошло
12:03:17 6/21/2021
Выживший в авиакатастрофе на Кузбассе парашютист рассказал, что произошло
БердскСлово "член" заменили на "сенатор" в общественной палате Бердска
12:02:07 6/21/2021
Слово "член" заменили на "сенатор" в общественной палате Бердска
БердскФабрике лестниц «Столярыч» требуются монтажники в Бердске
12:00:31 6/21/2021
Фабрике лестниц «Столярыч» требуются монтажники в Бердске
Беременным россиянкам поставят прививку против коронавируса с 28 июня 2021
11:53:38 6/21/2021
Беременным россиянкам поставят прививку против коронавируса с 28 июня 2021
Береза убила женщину на оленьей ферме «Бархатные рога»
11:34:38 6/21/2021
Береза убила женщину на оленьей ферме «Бархатные рога»
БердскИюньская осень пришла в Бердск. Когда придет жара в Сибирь летом 2021
11:23:39 6/21/2021
Июньская осень пришла в Бердск. Когда придет жара в Сибирь летом 2021
Можно ли работать 21 июня на большой церковный праздник Духов день-2021?
11:20:53 6/21/2021
Можно ли работать 21 июня на большой церковный праздник Духов день-2021?
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 09.06 по 15.06.2021 в Бердске
11:16:22 6/21/2021
Онлайн некролог: Кто умер с 09.06 по 15.06.2021 в Бердске
Нежные открытки на Духов день 21 июня 2021 года и искренние поздравления
11:15:28 6/21/2021
Нежные открытки на Духов день 21 июня 2021 года и искренние поздравления
Можно ли работать на огороде 21 июня в большой праздник Духов День?
11:05:54 6/21/2021
Можно ли работать на огороде 21 июня в большой праздник Духов День?