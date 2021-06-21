Онлайн некролог: Кто умер с 09.06 по 15.06.2021 в Бердске
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Онлайн некролог: Кто умер с 09.06 по 15.06.2021 в Бердске

11:16:226/21/2021Фото: pixabay.com
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Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека.

Кто умер в Бердске
Список умерших

Глазунов В.А. 10.07.27 - 09.06.21
Арбатский В.А. 11.06.58 - 10.06.21
Бороздина Л.А. 15.09.54 - 11.06.21
Арсюков И.А. 18.06.57 - 11.06.21
Кайгородов В.А. 04.02.48 - 11.06.21
Малышева В.И. 16.07.30 - 11.06.21
Волкова Г.Н. 26.10.55 - 12.06.21
Федоров А.И. 02.08.47 - 12.06.21
Назаров Н.Н. 25.02.63 - 12.06.21
Груздев В.О. 24.12.73 - 12.06.21
Бровкина О.И. 04.12.53 - 12.06.21
Цымбалин С.Т. 22.02.53 - 13.06.21
Литвинова Н.А. 07.06.58 - 14.06.21
Дордука С.Г. 13.05.53 - 14.06.21
Бобров П.И. 01.09.34 - 14.06.21
Крылов Ю.А. 18.03.45 - 14.06.21
Иванова О.А. 21.09.55 - 14.06.21
Щеглов А.Т. 13.09.47 - 15.06.21
Копысов С.А. 04.08.63 - 15.06.21
Гниздюк М.А. 01.12.35 - 15.06.21


Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69

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