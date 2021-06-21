Слово "член" заменили на "сенатор" в общественной палате Бердска

Депутаты Бердска поддержали внесение изменений в решение совета депутатов города Бердска №50 Об утверждении положения "О Бердской городской Общественной палате". Как стало известно, внесение изменений предусматривает перемену наименований участников консультативно-совещательного органа.
Докладчиком на 48 сессии депутатов выступил председатель комитета по законности правопорядку и местному самоуправлению Сергей Онищенко сегодня, 21 июня.
Как отметил Сергей Александрович, данный проект-решение подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 22.12.2020 № 440 О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации".
- В соответствии с проектом-решения, наименование слова "Член Совета Федерации" изменено на "Сенатор Российской Федерации". Вся суть изменений, - произнес Сергей Онищенко.
Инициативу поддержали все присутствующие депутаты в составе 23 человек.
Дословно:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА
Четвертого СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
(сорок восьмая сессия)
21 июня 2021 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 02.03.2017 №50 «Об утверждении Положения «О Бердской городской Общественной палате»
В целях приведения в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 22.12.2020 № 440-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Уставом города Бердска, Совет депутатов города Бердска
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Бердска от 02.03.2017 №50 «Об утверждении Положения «О Бердской городской Общественной палате» следующее изменение:
1) в пункте 1 части второй статьи 7 слова «члены Совета Федерации» заменить словами «Сенаторы Российской Федерации».
2. Опубликовать решение в газете «Бердские новости» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности, правопорядку и местному самоуправлению, работе с общественными организациями и СМИ.