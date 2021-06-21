Слово "член" заменили на "сенатор" в общественной палате Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Слово "член" заменили на "сенатор" в общественной палате Бердска

12:02:076/21/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
0

Изменения связаны с принятием Федерального закона. На 48 сессии присутствовали 23 народных избранника.

Бердские депутаты вынесли решение

Депутаты Бердска поддержали внесение изменений в решение совета депутатов города Бердска №50 Об утверждении положения "О Бердской городской Общественной палате". Как стало известно, внесение изменений предусматривает перемену наименований участников консультативно-совещательного органа.

Докладчиком на 48 сессии депутатов выступил председатель комитета по законности правопорядку и местному самоуправлению Сергей Онищенко сегодня, 21 июня.

Как отметил Сергей Александрович, данный проект-решение подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 22.12.2020 № 440 О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации".

- В соответствии с проектом-решения, наименование слова "Член Совета Федерации" изменено на "Сенатор Российской Федерации". Вся суть изменений, - произнес Сергей Онищенко.

Инициативу поддержали все присутствующие депутаты в составе 23 человек.

Дословно:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА
Четвертого СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
(сорок восьмая сессия)

21 июня 2021 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 02.03.2017 №50 «Об утверждении Положения «О Бердской городской Общественной палате»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 22.12.2020 № 440-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Уставом города Бердска, Совет депутатов города Бердска

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Бердска от 02.03.2017 №50 «Об утверждении Положения «О Бердской городской Общественной палате» следующее изменение:
1) в пункте 1 части второй статьи 7 слова «члены Совета Федерации» заменить словами «Сенаторы Российской Федерации».
2. Опубликовать решение в газете «Бердские новости» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности, правопорядку и местному самоуправлению, работе с общественными организациями и СМИ.

Что ожидает людей, привитых «Спутником V»: мнение Минздрава
Три возраста, когда человек резко стареет: запомни
Алиса Казьмина простилась со всеми, поблагодарив родителей
СМИ: В мире нашли замену российской нефти
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Названо место, где чаще всего заражаются коронавирусом
Раскрыты причины заболевания COVID-19 после вакцинации
В кого превратилась Уварова: актриса стала неузнаваемой
Уварову с трудом можно узнать: что стало с актрисой
изменение наименованийчлен совета федерациисенатор российской федерации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Можно было не изменять?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Беременным россиянкам поставят прививку против коронавируса с 28 июня 2021
    11:53:38 6/21/2021
    Беременным россиянкам поставят прививку против коронавируса с 28 июня 2021
    Береза убила женщину на оленьей ферме «Бархатные рога»
    11:34:38 6/21/2021
    Береза убила женщину на оленьей ферме «Бархатные рога»
    Бердск"Так далеко первый раз уехала": Мама убитой электричкой 13-летней девочки у станции Береговой рассказала, как произошла трагедия
    11:31:07 6/21/2021
    "Так далеко первый раз уехала": Мама убитой электричкой 13-летней девочки у станции Береговой рассказала, как произошла трагедия
    БердскИюньская осень пришла в Бердск. Когда придет жара в Сибирь летом 2021
    11:23:39 6/21/2021
    Июньская осень пришла в Бердск. Когда придет жара в Сибирь летом 2021
    Можно ли работать 21 июня на большой церковный праздник Духов день-2021?
    11:20:53 6/21/2021
    Можно ли работать 21 июня на большой церковный праздник Духов день-2021?
    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 09.06 по 15.06.2021 в Бердске
    11:16:22 6/21/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 09.06 по 15.06.2021 в Бердске
    Нежные открытки на Духов день 21 июня 2021 года и искренние поздравления
    11:15:28 6/21/2021
    Нежные открытки на Духов день 21 июня 2021 года и искренние поздравления
    Можно ли работать на огороде 21 июня в большой праздник Духов День?
    11:05:54 6/21/2021
    Можно ли работать на огороде 21 июня в большой праздник Духов День?
    В Новосибирске запретили проведение массовых мероприятий: Вечеринки и спортивные состязания под запретом с 21 июня 2021
    11:01:55 6/21/2021
    В Новосибирске запретили проведение массовых мероприятий: Вечеринки и спортивные состязания под запретом с 21 июня 2021
    БердскГоловой разбил витрину Микронета хулиган в Новосибирске ранним утром 20 июня. Смотрите экстремальное видео
    10:52:41 6/21/2021
    Головой разбил витрину Микронета хулиган в Новосибирске ранним утром 20 июня. Смотрите экстремальное видео