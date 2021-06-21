У переболевших в жесткой форме коронавирусом меньше всего антител: Сенсационные открытия медиков спустя год после пандемии
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У переболевших в жесткой форме коронавирусом меньше всего антител: Сенсационные открытия медиков спустя год после пандемии

12:27:376/21/2021,Алиса ЕршоваФото: pixabay.com
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Главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов рассказал, в крови каких переболевших больше всего антител к вирусу.

Самый большой титр у тех, кто переболел слабо
Самый большой титр у тех, кто переболел слабо
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Почему после тяжелейших случаев заболевания, после того как человек лежал в больнице несколько недель под аппаратами ИВЛ, проходит буквально полгода, как коронавирус находит свою жертву вновь? Случай далеко не единичный: коварная болезнь подбирается очень близко и неотступно следует шаг за шагом. А антитела - не вечные.

В начале пандемии оптимистично предполагалось, что если человек тяжело переболел, то у него выработалось много антител, титр большой, и он долго не заболеет вновь. А под угрозой риска повторного заражения те, кто отделались кашлем и легкой слабостью. Однако это не так - главный врач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов развеял этот миф - опыт врача доказал, у каких пациентов уровень антител выше:

- У тех, кто в сильной форме болеет - слабый иммунитет, в средней форме - довольно много антител, а те, кто в слабой форме переболели - там самые сильные антитела, потому что это значит, что организм хорошо функционирует, может сам справляться с вирусами, - рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск» Алексей Кайгородов 21 июня.

Антитела к коронавирусу со временем пропадают - эта болезнь совсем не похожа на ветрянку, которой болеют раз в жизни, после чего антитела сохраняются вечно. И именно поэтому вакцинирование от коронавируса необходимо - особенно тем, кто уже болел тяжело. Риски на еще боСлее сильное течение только увеличиваются, а на длительный иммунитет можно не надеяться. Об этом же свидетельствует и главврач Искитима.

- Прививку можно поставить где угодно - хоть в Бердске, хоть в Искитиме, хоть в Новосибирске, не важно, в какой ты больнице лечишься. Нужно, чтобы с собой был документ, удостоверяющий личность и медицинский полис. В любом месте, и у нас в ЦГБ Искитима, прививку можно выбрать, но я бы на вашем месте не выбирал - молодым людям надо прививаться «Спутником», он самый эффективный, - рассказал главный врач ЦГБ Искитима.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что даже в пункте вакцинации на БЭМЗе прививку может поставить любой прохожий: там в рабочее время прививают любых желающих по сотрудничеству между заводом и ЦГБ Бердска. кроме пункта на БЭМЗе в Бердске действует еще три пункта вакцинации, а в Новосибирске ставят прививку от коронавируса даже в торговых центрах.

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