Почему нельзя работать в саду и огороде 21 июня в Духов день после Троицы?
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Почему нельзя работать в саду и огороде 21 июня в Духов день после Троицы?

12:20:476/21/2021Фото: pxhere
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Всему давали отдых. Это перекликалось с христианским почитанием Святого Духа, которым наполнено не только все живое, но и все окружающее нас - и земля и растения.

босиком
Чем больше сегодня ходить босиком - тем лучше

Духов день является прямым продолжением празднования Троицы. Именно сегодня, 21 июня 2021 года, началась Троицкая сплошная седмица- такой большой праздник всегда отмечается не один день.

Этот праздник вполне можно назвать народно-христианским, поскольку помимо православных обычаев в этот день существует еще множество других, пришедших к нам из славянских ритуалов.

Наши предки давным-давно отмечали в этот день начало Русальной недели и пытались тесно общаться с духами природы - земли и воды. Считали, что сегодня у Земли именины, а потому строго запрещалось ее тревожить каким бы то ни было способом.

Не высаживали рассаду, не сеяли семена, не копали лопатами и уж тем более строго было запрещено вбивать в землю колья. Нарушившего этот запрет ждало суровое наказание в виде всяких напастей - болезней и неприятностей, а также был большой риск потерять вообще весь урожай, что для крестьян было страшным делом - остаться на зиму без продуктов и зерна.

Женщинам в доме также запрещалось выполнять любую работу, помимо приготовления пищи. Откладывали рукоделие, не стригли волосы и ногти, не топили баню.

Всему давали отдых. Это перекликалось с христианским почитанием Святого Духа, которым наполнено не только все живое, но и все окружающее нас - и земля и растения.

Благоприятно было сегодня как можно больше ходить босиком и собирать лекарственные травы. Они к этому времени набирали свою самую мощную силу. Можно было их освятить в храме.

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