Выживший в авиакатастрофе на Кузбассе парашютист рассказал, что произошло

19 июня на Кузбассе произошла страшная трагедия. Там рухнул самолет, который принадлежал ДОСААФ. Во время катастрофы погибли четыре человека. Одно парашютисту, Дмитрию Степанову, удалось выжить. Он рассказал, что два двигателя самолета стали отказывать один из другим и именно из-за этого произошло крушение. Все произошло на высоте около 20 метров.
«Летим медленно, набирая высоту. Высота 100 (метров — ИФ), смотрю на пилота, и он явно держит ситуацию под контролем, паники нет. Разворот в сторону аэродрома, сильный правый крен, страх, выходим из него, и снова отпускает на пару секунд. Высота 50 (метров — ИФ), еще один правый крен, отказ второго двигателя (как я понял), очень быстрое приближение к земле, прощание, удар, кувырки», — написал Степанов.