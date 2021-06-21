Мощные по силе молитвы 21 июня на Духов День
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Мощные по силе молитвы 21 июня на Духов День

12:51:296/21/2021Фото: Храм Христа Спасителя
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Если по какой-то причине вы не смогли сегодня попасть в храм. представляем вам текст молитвы на русском языке - вы можете самостоятельно помолиться Святому Духу дома.

голубь
Помолиться сегодня - очень важно

Духов день, отмечаемый православными сегодня, 21 июня 2021 года, является продолжением празднования Троицы. Он специально выделен для почитания этой третьей сущности Господа Бога, с которой люди познакомились в последнюю очередь, но которая является очень важным и ценным подарком Бога всем живущим и самой земле.

Святой Дух присутствует незримо совершенно везде и во всем, благодаря ему есть жизнь на земле и она может продолжаться и развиваться.

В этот день православным обязательно нужно посетить церковь и помолиться На богослужении читают молитву "Царю небесный".

Если по какой-то причине вы не смогли сегодня попасть в храм. представляем вам текст молитвы на русском языке - вы можете самостоятельно помолиться Святому Духу дома.


А вот такой молитвой можно обратиться к Святому Духу об исполнении вашей просьбы или желания


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