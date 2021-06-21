Мощные по силе молитвы 21 июня на Духов День

Духов день, отмечаемый православными сегодня, 21 июня 2021 года, является продолжением празднования Троицы. Он специально выделен для почитания этой третьей сущности Господа Бога, с которой люди познакомились в последнюю очередь, но которая является очень важным и ценным подарком Бога всем живущим и самой земле.
Святой Дух присутствует незримо совершенно везде и во всем, благодаря ему есть жизнь на земле и она может продолжаться и развиваться.
В этот день православным обязательно нужно посетить церковь и помолиться На богослужении читают молитву "Царю небесный".
Если по какой-то причине вы не смогли сегодня попасть в храм. представляем вам текст молитвы на русском языке - вы можете самостоятельно помолиться Святому Духу дома.
А вот такой молитвой можно обратиться к Святому Духу об исполнении вашей просьбы или желания