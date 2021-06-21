Мэр Евгений Шестернин согласился построить СТО и магазин на землях дачников Бердска

Бердские депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в зоны садоводческого хозяйства.
Как отметил на 48 сессии совета депутатов Бердска 21 июня начальник градостроительства Дмитрий Есиков, предполагается зоны садоводческого хозяйства включить в условно-разрешенный вид с магазинами и зданием под ремонт автомобилей.
Дмитрию Есикову возразила депутат Елена Белова.
- Включить ремонт автомобилей? По-моему, комиссия не поддержала данный вопрос,- сказала Елена Викторовна.
- Данный вопрос был отправлен главе, и уже глава поддержал это решение,- выразился Есиков.
Елена Белова обратилась к главе администрации Бердска Евгению Шестернину за комментарием. На что получила в ответ молчание.
- Представьте? там люди занимаются сельхоздеятельностью и там рядом будет ремонт автомобилей! - произнесла Белова.
- У нас же условно-разрешенный вид. Если соседи будут против, то ИП там не сможет. Мы поэтому включили в условно-разрешенный вид. Нужно согласие соседей,- высказался начальник градостроительства.
Поддержал слова Есикова председатель комитета по промышленности и предпринимательству Бердска Владимир Захаров.
- Мы внимательно изучили эти вопросы. Был изучен тот же вопрос, который сейчас задавала Елена Викторовна. Приоритетом является именно определение и соседей, и всего СНТ. В противном случае, если это не пройдет или будут какие-то инициативы в перспективе, то мы это решение отменим,- заявил Владимир Юрьевич.
Отметим, что всего на сессии из 29 депутатов присутствовали 23 участника. "За" данную инициативу проголосовал 21 депутат. Двое воздержались.