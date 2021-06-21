Мэр Евгений Шестернин согласился построить СТО и магазин на землях дачников Бердска
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Мэр Евгений Шестернин согласился построить СТО и магазин на землях дачников Бердска

3:40:596/21/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск/pixabay
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С возражением на 48 сессии выступила депутат Елена Белова. Она обратилась за комментарием к главе, но ответа не последовало. Начальник градостроительства поправил, что вид деятельности будет "условно-разрешенный".

Многие предприниматели желают открыть свой бизнес на определенных землях Бердска

Бердские депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в зоны садоводческого хозяйства.

Как отметил на 48 сессии совета депутатов Бердска 21 июня начальник градостроительства Дмитрий Есиков, предполагается зоны садоводческого хозяйства включить в условно-разрешенный вид с магазинами и зданием под ремонт автомобилей.

Дмитрию Есикову возразила депутат Елена Белова.

- Включить ремонт автомобилей? По-моему, комиссия не поддержала данный вопрос,- сказала Елена Викторовна.

- Данный вопрос был отправлен главе, и уже глава поддержал это решение,- выразился Есиков.

Елена Белова обратилась к главе администрации Бердска Евгению Шестернину за комментарием. На что получила в ответ молчание.

- Представьте? там люди занимаются сельхоздеятельностью и там рядом будет ремонт автомобилей! - произнесла Белова.

- У нас же условно-разрешенный вид. Если соседи будут против, то ИП там не сможет. Мы поэтому включили в условно-разрешенный вид. Нужно согласие соседей,- высказался начальник градостроительства.

Поддержал слова Есикова председатель комитета по промышленности и предпринимательству Бердска Владимир Захаров.

- Мы внимательно изучили эти вопросы. Был изучен тот же вопрос, который сейчас задавала Елена Викторовна. Приоритетом является именно определение и соседей, и всего СНТ. В противном случае, если это не пройдет или будут какие-то инициативы в перспективе, то мы это решение отменим,- заявил Владимир Юрьевич.

Отметим, что всего на сессии из 29 депутатов присутствовали 23 участника. "За" данную инициативу проголосовал 21 депутат. Двое воздержались.

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