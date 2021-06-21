Алкоголь убил 479 жителей Новосибирской области в 2020 году: Откроют ли вытрезвители в 2021-м, ответил нарколог Равиль Теркулов

С 2021 года в Россию собираются возвращать вытрезвители - в июне МВД уже опубликовало порядок помещения граждан в соответствующие заведения. Однако до непосредственного осуществления законодательная инициатива еще 6не дошла - как сообщают в наркологии Новосибирской области, приказ еще не в силе, так как для вступления его необходимы подписи трех министерств - министерства здравоохранения, министерства труда и соцзащиты и министерства внутренних дел. Так что, кажется, вытрезвители в Новосибирске появятся не скоро.
Как заявили ранее в МВД, вытрезвители в России станут платными, однако ни цены, ни количества вытрезвителей в настоящее время в регионах не известна.
- Считаем, что поставленные вами вопросы актуальны, однако достоверный ответ на них может быть сформулирован только после вступления в законную силу соответствующих нормативно-правовых актов, - рассказали 18 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» в наркологии Новосибирской области.
В Новосибирской области тем временем наблюдается снижение уровня алкоголизма - в 2019 года диагноз «алкоголизм» был поставлен 13 880 людям, а в 2020 году - всего 12 772 людям. Аналогично за употребление алкоголя с «вредными последствиями» в наркологию стали попадать реже - от 3319 в 2019 году до 3079 в 2020 году.
- Тенденции новосибирской области аналогичны тенденциям России, но при этом заболеваемость алкоголизмом, включая алкогольные психозы, в Новосибирской области ниже, чем в целом по России. В России за 2019 год алкоголизм выявлен у 873,3 людей на 100 000 населения, а в Новосибирской области - у 496,9 за тот же год, - пояснил 18 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» главный нарколог области Равиль Теркулов.
Количество алкогольных отравлений также падает в том же темпе: в 2019 году 1811 случаев, а в 2020 году - 1365 случаев. Несмотря на это смертность от алкогольных отравлений только выросла - с 427 человек по Новосибирской области в 2019 году до 479 в 2020 году.