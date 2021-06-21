Губернатор Андрей Травников поручил минсельхозу Новосибирской области тщательно отслеживать темпы заготовки кормов

В еженедельном оперативном совещании под руководством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.
С тематическим докладом об итогах ярового сева 2021 года в Новосибирской области и задачах по заготовке кормов выступил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.
Для своевременного проведения всего комплекса сезонных полевых работ аграриям области направлен 1 млрд 660 млн рублей государственной поддержки, в том числе 806 млн рублей на техническое переоснащение.
Андрей Травников поручил региональному министерству сельского хозяйства тщательно отслеживать в течение лета темпы заготовки кормов. «Необходимо, чтобы все оказались с запасами, в том числе, при необходимости, путём переброски кормовых запасов из района в район», – отметил Губернатор.
По состоянию на 21 июня, к заготовке кормов приступили 17 районов области. По плану, в регионе будет заготовлено свыше 371,6 тыс. тонн сена. Также аграрии планируют заготовить 1 млн 72,6 тыс. тонн сенажа. Силосных культур планируется заготовить 635,7 тыс. тонн. С учётом зернофуража и переходящих остатков, кормообеспеченность на зимний стойловый период планируется достаточно высокой – на уровне 42,2 кормовых единиц на одну условную голову (для сравнения: в 2020 году было 36,5 ц. к. ед.).
Для проведения всего комплекса работ по кормозаготовке, обработке пара, химической прополке и прочим технологическим процессам аграриям области потребуется 4 млрд 8 млн рублей. Наиболее существенную часть финансовых ресурсов планируется направить на приобретение средств защиты растений – 2 млрд 8 млн рублей (58,3%). Следом идёт приобретение ГСМ – 1,3 млрд рублей (27,1%) и запасных частей – 700 млн рублей (14,6%). Указанный бюджет будет сформирован из собственных средств хозяйств – 3,5 млрд рублей, или 73%. 21% составят кредиты банков – это 1 млрд рублей.
Для справки
Посевная кампания 2021 года проведена в Новосибирской области в рекордные сроки: чуть больше месяца потребовалось аграриям для выполнения ярового сева в запланированных объёмах. В текущем году общая посевная площадь составила 2 млн 320 тыс. гектаров – на 54 тыс. га больше, чем в 2020 году. Наибольшее увеличение посевных площадей произошло по яровым культурам: они размещены на площади 1 млн 953,6 тыс. га, и это на 42,9 тыс. га больше, чем в прошлом году.
По итогам ярового сева, 28 районов области выполнили и перевыполнили плановые показатели. Превышены стопроцентные показатели в 23 районах. Так, в Кочковском районе засеяно 114,6% от запланированных площадей, в Коченёвском – 104,4%, Чулымском – 106,8%, Сузунском – 103,9%, в Искитимском – 102,7%. Темпы и объёмы ярового сева в этом году были значительно выше уровня 2020 года. Несколько дней суточная выработка по области составляла более 100 тыс. гектаров – это наилучший показатель за последние 10 лет.
Сохраняется рекордный для региона рост темпов технического переоснащения сельскохозяйственного производства. За весь 2021 год планируется приобрести 1065 единиц техники, по факту уже сейчас приобретено 1016 единиц, или 95,4% к плану. Общая сумма вложенных в технику средств превысила 4 млрд 29 млн рублей.
Тенденция ежегодного увеличения объёма приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования прослеживается несколько последних лет. Это, в первую очередь, связано с укреплением финансовой стабильности самих хозяйств и с проводимой в Новосибирской области политикой государственной поддержки технического переоснащения сельхозпроизводства.
На региональном уровне действует государственная программа Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», она охватывает все направления государственной поддержки сельхозпроизводства, в том числе федеральные. Количество направлений государственной поддержки ежегодно растёт. На данный момент в программе заложено 22 федеральных меры поддержки, в том числе софинансируемых из областного бюджета, и 21 мера, финансируемая полностью из бюджета области. На рассмотрении находится проект изменений в программе по введению ещё двух федеральных мер.