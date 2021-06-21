Негде хоронить: Городское кладбище будут расширять в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Негде хоронить: Городское кладбище будут расширять в Бердске

2:27:436/21/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Для расширения территории к погосту присоединят земли бывшего снегоотвала. Насколько увеличится площадь участка?

Бердское кладбище разрастается
Бердское кладбище разрастается
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Сын рок-идола Александра Башлачева покончил с собой в Москве

Сын рок-идола Александра Башлачева покончил с собой в МосквеКоронавирус убил известного врача-пульмонолога Новосибирска Ирину ИрхинуЕщё 862 новости

Народные избранники обсудили вопрос расширения кладбища в Бердске.

Как заявил на 48 сессии совета депутатов Бердска начальник градостроительства города Дмитрий Есиков, в Бердске сильно сократилось количество мест для захоронения умерших.

Предполагается присоединить к уже существующему кладбищу участок площадью около 14 га. Как отметил Есиков, раньше там располагался снегоотвал.

Также на сессии депутатов рассмотрели вопросы об установлении единой территориальной зоны в СНТ "Кабачок", перевод земель Минобороны в зону жилой застройки, включение понятий "отдых" и "рекреация" в жилые зоны в основной вид разрешенного использования, а также перевод зон садового хозяйства в условно-разрешенный вид с включением магазинов и здания по ремонту автомобилей. Об этом читайте в ближайшее время.

Напомним, что в 2017 году в Бердске функционировало виртуальное кладбище. На сайте можно было найти могилы людей, похороненных до 2010 года. В 2010 году проект отменили. Причина этому - недостаток финансовых средств.

Президент Украины назвал условие для открытия русских школ
Проценко сделал заявление о бесплодии после вакцинации
Экспертиза останков пилота MH17 раскрыла неприятную правду
Врач рассказал, кто из привитых заражается COVID
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Люди с какой группой крови обладают самым сильным иммунитетом
МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому
Мидзутори предупредила о новой надвигающейся пандемии
Пшеничная рассказала, кто распространяет «индийский штамм»
кладбищебердское городское кладбищерасширение земли
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нужная инициатива?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    21 июня – энергетически мощный День летнего солнцестояния: как не потерять себя в этот день и как получить послание
    2:20:23 6/21/2021
    21 июня – энергетически мощный День летнего солнцестояния: как не потерять себя в этот день и как получить послание
    Мертвый водитель на Ниве протаранил Lexus. Подробности инцидента на видео
    2:19:08 6/21/2021
    Мертвый водитель на Ниве протаранил Lexus. Подробности инцидента на видео
    БердскАлкоголь убил 479 жителей Новосибирской области в 2020 году: Откроют ли вытрезвители в 2021-м, ответил нарколог Равиль Теркулов
    2:17:16 6/21/2021
    Алкоголь убил 479 жителей Новосибирской области в 2020 году: Откроют ли вытрезвители в 2021-м, ответил нарколог Равиль Теркулов
    Депутат требует проверить диаспору Азербайджана из-за угроз семье инспектора ДПС после выстрела в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву в Мошково
    2:03:32 6/21/2021
    Депутат требует проверить диаспору Азербайджана из-за угроз семье инспектора ДПС после выстрела в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву в Мошково
    Швейцария обыграла Турцию с разгромным счетом 3:1 на Евро-2020
    2:01:45 6/21/2021
    Швейцария обыграла Турцию с разгромным счетом 3:1 на Евро-2020
    В Санкт-Петербурге мужчина в метро упал прямо на пути перед ехавшим поездом
    1:26:06 6/21/2021
    В Санкт-Петербурге мужчина в метро упал прямо на пути перед ехавшим поездом
    Духов день 21 июня 2021: как отмечать День Святого Духа, молитвы, приметы, что можно делать и что запрещено
    1:25:42 6/21/2021
    Духов день 21 июня 2021: как отмечать День Святого Духа, молитвы, приметы, что можно делать и что запрещено
    БердскНовосибирская птицефабрика открыла вакансии на целый ряд профессий и специальностей
    1:24:44 6/21/2021
    Новосибирская птицефабрика открыла вакансии на целый ряд профессий и специальностей
    Можно ли ходить на кладбище 21 июня в большой праздник Духов День?
    1:20:25 6/21/2021
    Можно ли ходить на кладбище 21 июня в большой праздник Духов День?
    Блогер в платье Даня Милохин стал новым лицом Сбербанка
    1:14:05 6/21/2021
    Блогер в платье Даня Милохин стал новым лицом Сбербанка