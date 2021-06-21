Негде хоронить: Городское кладбище будут расширять в Бердске

Народные избранники обсудили вопрос расширения кладбища в Бердске.
Как заявил на 48 сессии совета депутатов Бердска начальник градостроительства города Дмитрий Есиков, в Бердске сильно сократилось количество мест для захоронения умерших.
Предполагается присоединить к уже существующему кладбищу участок площадью около 14 га. Как отметил Есиков, раньше там располагался снегоотвал.
Также на сессии депутатов рассмотрели вопросы об установлении единой территориальной зоны в СНТ "Кабачок", перевод земель Минобороны в зону жилой застройки, включение понятий "отдых" и "рекреация" в жилые зоны в основной вид разрешенного использования, а также перевод зон садового хозяйства в условно-разрешенный вид с включением магазинов и здания по ремонту автомобилей. Об этом читайте в ближайшее время.
Напомним, что в 2017 году в Бердске функционировало виртуальное кладбище. На сайте можно было найти могилы людей, похороненных до 2010 года. В 2010 году проект отменили. Причина этому - недостаток финансовых средств.