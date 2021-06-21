21 июня – энергетически мощный День летнего солнцестояния: как не потерять себя в этот день и как получить послание

Именно сегодня, 21 июня в 2021 году, начался самый длинный световой день в календарном году. Это День летнего солнцестояния и именно с него начинается астрономическое лето.
Солнце сегодня поднимется в самую свою высокую пиковую точку, а потому световой день будет максимально преобладать над ночным временем суток.
Этот день нашими предками считался очень магическим и энергетически сильным. Поэтому его старались использовать по максимуму в своих целях, чтобы переменить жизнь к лучшему. Крайне важно было к этому дню прийти без негатива в душе и мыслях. Нужно было помириться со всеми теми, с кем вы были в ссоре, простить обидчиков и самим попросить прощения. завершали давно начатые дела, чтобы ничего из прошлого не отягощало новый светлый период в жизни. Только так можно было полагаться на покровительство сил природы.
В этот день, чтобы находиться в гармонии с природой, полагалось носить яркие и светлые одежды, благоприятными были золотые украшения, поскольку золото считалось символом солнца.
В исторической литературе можно часто увидеть славянские гуляния, где большинство людей во время празднования этого дня с венками из цветов и трав на голове. Это не случайно. Венок в этот день считался не просто украшением - в этот день их плели, чтобы исполнить свои желания.
Для этого с утра собирали красивые цветы и душистые травы - все, которые приходились вам по вкусу. В период сбора полагалось думать о том, чего вы очень сильно хотите. Плели венок - и позитивные мысли о своих мечтах не отпускали. После плетения венок надевали на голову и носили весь день, не снимая.
Вечером проводили обряд "все вверх дном". В доме на ночь переворачивали все то, что можно было перевернуть. Легкие предметы мебели, посуду, картины, ведра. Так и ложились спать. Венок клали рядом в изголовье кровати. На утро все предметы возвращали на свои места в том виде, в котором они должны были быть.
Веночком можно было получить и гадание на будущее - послание от Вселенной. Его после ношения на голове можно было отпустить по воде. Смотрели как он поведет себя и интуитивно делали выводы. Если венок оставался у берега - ничего не изменится. Если качался на волнах - предстоят переживания. Спокойно поплывет по воде - все будет хорошо, под водой поплывет - к болезни. А если тонул совсем - ждать беды.