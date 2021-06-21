21 июня – энергетически мощный День летнего солнцестояния: как не потерять себя в этот день и как получить послание
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

21 июня – энергетически мощный День летнего солнцестояния: как не потерять себя в этот день и как получить послание

2:20:236/21/2021Фото: Курер.Среда.Бердск
0

Этот день нашими предками считался очень магическим и энергетически сильным. Поэтому его старались использовать по максимуму в своих целях, чтобы переменить жизнь к лучшему.

открытка
День летнего солнцестояния отмечается 21 июня

Именно сегодня, 21 июня в 2021 году, начался самый длинный световой день в календарном году. Это День летнего солнцестояния и именно с него начинается астрономическое лето.

Солнце сегодня поднимется в самую свою высокую пиковую точку, а потому световой день будет максимально преобладать над ночным временем суток.

Этот день нашими предками считался очень магическим и энергетически сильным. Поэтому его старались использовать по максимуму в своих целях, чтобы переменить жизнь к лучшему. Крайне важно было к этому дню прийти без негатива в душе и мыслях. Нужно было помириться со всеми теми, с кем вы были в ссоре, простить обидчиков и самим попросить прощения. завершали давно начатые дела, чтобы ничего из прошлого не отягощало новый светлый период в жизни. Только так можно было полагаться на покровительство сил природы.

В этот день, чтобы находиться в гармонии с природой, полагалось носить яркие и светлые одежды, благоприятными были золотые украшения, поскольку золото считалось символом солнца.

В исторической литературе можно часто увидеть славянские гуляния, где большинство людей во время празднования этого дня с венками из цветов и трав на голове. Это не случайно. Венок в этот день считался не просто украшением - в этот день их плели, чтобы исполнить свои желания.

Для этого с утра собирали красивые цветы и душистые травы - все, которые приходились вам по вкусу. В период сбора полагалось думать о том, чего вы очень сильно хотите. Плели венок - и позитивные мысли о своих мечтах не отпускали. После плетения венок надевали на голову и носили весь день, не снимая.

Вечером проводили обряд "все вверх дном". В доме на ночь переворачивали все то, что можно было перевернуть. Легкие  предметы мебели, посуду, картины, ведра. Так и ложились спать. Венок клали рядом в изголовье кровати. На утро все предметы возвращали на свои места в том виде, в котором они должны были быть.

Веночком можно было получить и гадание на будущее - послание от Вселенной. Его после ношения на голове можно было отпустить по воде. Смотрели как он поведет себя и интуитивно делали выводы. Если венок оставался у берега - ничего не изменится. Если качался на волнах - предстоят переживания. Спокойно поплывет по воде - все будет хорошо, под водой поплывет - к болезни. А если тонул совсем - ждать беды.

Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
традициипраздникиритуалыдень летнего солнцестояния
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы проводите этот праздник?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскНегде хоронить: Городское кладбище будут расширять в Бердске
    2:27:43 6/21/2021
    Негде хоронить: Городское кладбище будут расширять в Бердске
    БердскВ Бердске ветер вырвал с корнем дерево на ул. Первомайской. Смотрите фото
    2:24:54 6/21/2021
    В Бердске ветер вырвал с корнем дерево на ул. Первомайской. Смотрите фото
    21 июня – энергетически мощный День летнего солнцестояния: как не потерять себя в этот день и как получить послание
    2:20:23 6/21/2021
    21 июня – энергетически мощный День летнего солнцестояния: как не потерять себя в этот день и как получить послание
    Мертвый водитель на Ниве протаранил Lexus. Подробности инцидента на видео
    2:19:08 6/21/2021
    Мертвый водитель на Ниве протаранил Lexus. Подробности инцидента на видео
    БердскАлкоголь убил 479 жителей Новосибирской области в 2020 году: Откроют ли вытрезвители в 2021-м, ответил нарколог Равиль Теркулов
    2:17:16 6/21/2021
    Алкоголь убил 479 жителей Новосибирской области в 2020 году: Откроют ли вытрезвители в 2021-м, ответил нарколог Равиль Теркулов
    Депутат требует проверить диаспору Азербайджана из-за угроз семье инспектора ДПС после выстрела в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву в Мошково
    2:03:32 6/21/2021
    Депутат требует проверить диаспору Азербайджана из-за угроз семье инспектора ДПС после выстрела в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву в Мошково
    Швейцария обыграла Турцию с разгромным счетом 3:1 на Евро-2020
    2:01:45 6/21/2021
    Швейцария обыграла Турцию с разгромным счетом 3:1 на Евро-2020
    В Санкт-Петербурге мужчина в метро упал прямо на пути перед ехавшим поездом
    1:26:06 6/21/2021
    В Санкт-Петербурге мужчина в метро упал прямо на пути перед ехавшим поездом
    Духов день 21 июня 2021: как отмечать День Святого Духа, молитвы, приметы, что можно делать и что запрещено
    1:25:42 6/21/2021
    Духов день 21 июня 2021: как отмечать День Святого Духа, молитвы, приметы, что можно делать и что запрещено
    БердскНовосибирская птицефабрика открыла вакансии на целый ряд профессий и специальностей
    1:24:44 6/21/2021
    Новосибирская птицефабрика открыла вакансии на целый ряд профессий и специальностей