Депутат требует проверить диаспору Азербайджана из-за угроз семье инспектора ДПС после выстрела в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву в Мошково

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов обратился в прокуратуру с просьбой проверить главу азербайджанской диаспоры Расима Сахиб-Оглы Бабаева после угроз инспектору ДПС Александру Гусеву. Депутат считает, что инспектор ДПС получал угрозы со стороны диаспоры. Также, по его мнению, Бабаев причастен к массовому выезду азербайджанцев а Мошково. По мнению Антонова, глава диаспоры может знать тех, кто пугал семью инспектора, несмотря на то, что полиция это категорически отрицает.
Напомним, в конце мая инспектор ДПС Александр Гусев во время задержания случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву. Через два дня он скончался в больнице. Инспектора задержали, а его семье стали поступать угрозы после чего их пришлось вывезти из поселка и спрятать. Сейчас расследование дела продолжается.