Мертвый водитель на Ниве протаранил Lexus. Подробности инцидента на видео

Накануне в Барнауле произошло серьезное ДТП. Там столкнулись два автомобиля, причем, один из водителей на момент столкновения был мертвым. Выяснилось, что все произошло возле дома №149 на улице Малахова. Как сообщают очевидцы, столкнулись Нива и Лексус. По предварительным данным, Нива выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой.
«Мужчина за рулем отечественного авто был мертв. Со слов медиков, умер еще до столкновения — сердечный приступ», — рассказали очевидцы.
Всего в аварии пострадали три автомобиля. Один из них – дорогая иномарка Nissan X-Trail, за рулем которого была женщина.
«Вначале врезался в меня. В момент удара я увидела, что водитель наклонен на пассажирское сиденье. А уже через 250 метров он врезался в Lexus», — рассказала автоледи.
Также очевидцы происшествия опубликовали видео с места ДТП в социальных сетях.