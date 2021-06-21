Мертвый водитель на Ниве протаранил Lexus. Подробности инцидента на видео
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Мертвый водитель на Ниве протаранил Lexus. Подробности инцидента на видео

2:19:086/21/2021Фото: скрин с видео
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Всего в аварии пострадали три автомобиля. Один из них – дорогая иномарка Nissan X-Trail, за рулем которого была женщина.

Мертвый водитель за рулем Нивы врезался в Лексус

Накануне в Барнауле произошло серьезное ДТП. Там столкнулись два автомобиля, причем, один из водителей на момент столкновения был мертвым. Выяснилось, что все произошло возле дома №149 на улице Малахова. Как сообщают очевидцы, столкнулись Нива и Лексус. По предварительным данным, Нива выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой.

«Мужчина за рулем отечественного авто был мертв. Со слов медиков, умер еще до столкновения — сердечный приступ», — рассказали очевидцы.

Всего в аварии пострадали три автомобиля. Один из них – дорогая иномарка Nissan X-Trail, за рулем которого была женщина.

«Вначале врезался в меня. В момент удара я увидела, что водитель наклонен на пассажирское сиденье. А уже через 250 метров он врезался в Lexus», — рассказала автоледи.

Также очевидцы происшествия опубликовали видео с места ДТП в социальных сетях.

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