Тайное значение Троицкой седмицы: что можно и что опасно делать православным с 21 по 27 июня

В 2021 Троицкая седмица пройдет с 21 по 28 июня. Этот период является продолжением празднования Троицы как одного из самых крупных двунадесятых праздников в православии.
Троица стоит на третьем месте после празднования Пасхи, а потому ее празднование не ограничивается одним днем. Троицкая седмица является сплошной. Это значит, что постные среда и пятница отменены - пост соблюдать не нужно. Многие называют эту неделю подготовительной перед Петровым постом, поскольку он начинается ровно через неделю после Троицы.
В этот период очень благоприятно читать молитву перед иконой святой Троицы, если она у вас есть. Молитва читается утром и вечером. Если иконы Троицы нет, то можно молиться перед любой иконой с изображением Господа.
Народные традиции и запреты
Троицкая седмица начинается с празднования Духова дня. В этот день после посещения храма и молитвы часто верующие отправляются к источникам. Там набирают воду или купаются, желая зарядиться здоровьем и силой. Больным такие процедуры часто приносили исцеления.
Считается, что сейчас земля - именинница. а потому старались отказаться от любой работы на земле, чтобы не тревожить матушку-землю. Именно поэтому есть поверье, что любые огородные посадки нужно завершить до Троицы.
Всю неделю занимались обычными делами и ходили в гости, навещали старших и одиноких родственников. Старались во всем помогать. Не игнорировали и благотворительность - подавали нищим милостыню, помогали нуждающимся не только деньгами, но и делом, если требовалось.
Никаких ограничений а питании нет всю неделю, а значит готовили любые блюда, но памятуя о предстоящем посте старались сократить количество съедаемой пищи, подготавливая организм к посту.
Народы в эти дни устраивал гуляния, сватовства, водили хороводы и пели песни. Часто играли свадьбы. Браки, заключённые на этой неделе. Считались очень крепкими и счастливыми.
Благоприятным был сбор лекарственных трав. Все они набирали свою самую большую силу именно в это летнее время.
Запрещалось в эти дни купаться и смотреть на свое отражение в воде.