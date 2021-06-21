Тайное значение Троицкой седмицы: что можно и что опасно делать православным с 21 по 27 июня
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Тайное значение Троицкой седмицы: что можно и что опасно делать православным с 21 по 27 июня

3:20:176/21/2021Фото: Правмир
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Троицкая седмица начинается с празднования Духова дня. В этот день после посещения храма и молитвы часто верующие отправляются к источникам.

голубь
Попразднество Троицы длится 7 дней

В 2021 Троицкая седмица пройдет с 21 по 28 июня. Этот период является продолжением празднования Троицы как одного из самых крупных двунадесятых праздников в православии.

Троица стоит на третьем месте после празднования Пасхи, а потому ее празднование не ограничивается одним днем. Троицкая седмица является сплошной. Это значит, что постные среда и пятница отменены - пост соблюдать не нужно. Многие называют эту неделю подготовительной перед Петровым постом, поскольку он начинается ровно через неделю после Троицы.

В этот период очень благоприятно читать молитву перед иконой святой Троицы, если она  у вас есть. Молитва читается утром и вечером. Если иконы Троицы нет, то можно молиться перед любой иконой с изображением Господа.


Народные традиции и запреты

Троицкая седмица начинается с празднования Духова дня. В этот день после посещения храма и молитвы часто верующие отправляются к источникам. Там набирают воду или купаются, желая зарядиться здоровьем и силой. Больным такие процедуры часто приносили исцеления.

Считается, что сейчас земля - именинница. а потому старались отказаться от любой работы на земле, чтобы не тревожить матушку-землю. Именно поэтому есть поверье, что любые огородные посадки нужно завершить до Троицы.

Всю неделю занимались обычными делами и ходили в гости, навещали старших и одиноких родственников. Старались во всем помогать. Не игнорировали и благотворительность - подавали нищим милостыню, помогали нуждающимся не только деньгами, но и делом, если требовалось.

Никаких ограничений а питании нет всю неделю, а значит готовили любые блюда, но памятуя о предстоящем посте старались сократить количество съедаемой пищи, подготавливая организм к посту.

Народы в эти дни устраивал гуляния, сватовства, водили хороводы и пели песни. Часто играли свадьбы. Браки, заключённые на этой неделе. Считались очень крепкими и счастливыми.

Благоприятным был сбор лекарственных трав. Все они набирали свою самую большую силу именно в это летнее время.

Запрещалось в эти дни купаться и смотреть на свое отражение в воде.

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