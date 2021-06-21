Дерево на Первомайской, недалеко от перекрестка с улицей Ленина с корнем вырвал сильный ветер 21 июня. Дерево перегородило тротуар, и теперь пешеходы вынуждены его обходить. Пострадавших от падения дерева нет.
В Бердске ветер вырвал с корнем дерево на ул. Первомайской. Смотрите фото
2:24:546/21/2021,
Дерево упало на тротуар и перегородило его. Никто не постарадал.
Дерево на Первомайской, недалеко от перекрестка с улицей Ленина с корнем вырвал сильный ветер 21 июня. Дерево перегородило тротуар, и теперь пешеходы вынуждены его обходить. Пострадавших от падения дерева нет.
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Деревья возле тротуаров - это опасно?
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