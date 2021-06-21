В Бердске ветер вырвал с корнем дерево на ул. Первомайской. Смотрите фото
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В Бердске ветер вырвал с корнем дерево на ул. Первомайской. Смотрите фото

2:24:546/21/2021,Алиса ЕршоваФото: Алисы Ершовой
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Дерево упало на тротуар и перегородило его. Никто не постарадал.

Ветер вырвал дерево на Первомайской
Ветер вырвал дерево на Первомайской

Дерево на Первомайской, недалеко от перекрестка с улицей Ленина с корнем вырвал сильный ветер 21 июня. Дерево перегородило тротуар, и теперь пешеходы вынуждены его обходить. Пострадавших от падения дерева нет.

Дерево вырвало с корнем
Дерево вырвало с корнем

Ветер вырвал дерево
Ветер вырвал дерево

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От редакции

Деревья возле тротуаров - это опасно?

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