Услуги торгового брокера Форекс
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Услуги торгового брокера Форекс

2:17:476/21/2021Фото: evotrade.com
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Брокерская контора EVOTRADE предлагает услуги безопасного трейдинга Форекс.

Брокерская контора EVOTRADE
Брокерская контора EVOTRADE предлагает услуги безопасного трейдинга Форекс.

На его платформе возможна и торговля ценными металлами. А также акциями и криптовалютами. Брокер имеет необходимые разрешения и лицензии на ведение деятельности. Его клиентами являются сотни тысяч трейдеров по всему миру.

Объем торгового капитала брокерской компании превышает 20 миллионов долларов. У него более 20 тысяч действующих торговых счетов. И более 20 тысяч активных пользователей. Брокерские услуги отличаются качеством и надежностью. Безопасность обеспечивается за счет использования современных решений и программ в сфере защиты данных.

Брокер использует платформу MetaTrader 5. Это одно из эффективнейших решений для трейдинга на Forex. Платформа обладает набором инструментов, которые предоставляют высокий уровень комфорта для онлайн торговли. Это уникальные графики для анализа динамики рынка. И инструменты для понимания торговых процессов. А также улучшения показателей по сделкам.

Платформа MT5 работает на различных устройствах. Ее можно использовать через веб браузер или приложение для персональных компьютеров. Есть версии для мобильных устройств под управлением популярных операционных систем iOS и Android. Брокер предоставляет услуги открытия как реального счета, так и демо-счета.

Преимущества трейдинга брокера


  • Возможность получать дополнительный пассивный доход.
  • Возможность выводить деньги и пополнять счет различными способами (банковские карты, электронные валюты и пр.)
  • Простота регистрации аккаунта, верификации и открытия депозита.
  • Удобные инструменты для анализа, торговли.
  • Возможность трейдинга различными валютами, криптовалютами, ценными металлами, энергоносителями.

На сайте брокерской компании можно найти большое количество обучающих материалов. Это видео контент, глоссарий, электронные книги, документы для верификации. На нем также можно узнать подробности о деятельности и услугах, возможностях и предложениях брокера. Сайт имеет версии на различных языках. Основной из них является русскоязычная версия.

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