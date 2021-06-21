Новости фондового рынка

На нем представлена аналитика Форекс и многое другое. На сайте можно найти большое количество публикаций на различные тематики. Он отлично структурирован и обладает интуитивно понятным интерфейсом. Благодаря чему на сайте легко находить нужную информацию. Поиск не занимает большого количества времени.
Основные предложения
- Тематические блоги.
- Новостные публикации.
- Информация о компаниях, работающих на фондовом рынке.
- Сведения о возможностях и новостях, перспективах рынка Форекс.
- Интересные и полезные статьи и кризисы на различные темы.
- Раздел с обучением анализу и торговле на фондовых биржах.
- Словарь с терминами и понятиями фондового рынка.
- Экономический календарь.
- Реклама услуг и предложений, связанных с фондовым рынком.
Возможности и достоинства сайта
Портал предоставляет отличные возможности для получения актуальной информации о фондовом рынке. Основной разновидностью контента являются новостные публикации. На главной странице можно найти текущие новости на сегодняшний день. А также перейти в новостные разделы по отраслям (медицина и биотехнологии, ритейл и сфера услуг, hi-tech и медиа, производство и машиностроение и пр.)
На сайте размещена информация о блогерах, пишущих на тему фондового рынка. Например, можно найти информацию о блогах таких организаций, как Profit Place и Freedom Finance. А также отправить сообщение блогеру. Есть и информация о таких известных личностях, как Виктор Макеев, Оксана Гафаити и пр.
На сайте можно найти информацию о различных европейских и американских компаниях, работающих на фондовом рынке. Есть большое количество материалов, посвященных трейдингу на Forex. На нем размещены обучающие статьи о торговле акциями и опционами. На сайте можно получить сведения о техническом и фундаментальном анализе, а также различных торговых платформах.
Для многих трейдеров актуален экономический календарь и словарь по фондовому рынку. А также рекламная информация о предстоящих событиях и мероприятиях, связанных с экономической и фондовой деятельностью.