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Новости фондового рынка

2:24:306/21/2021Фото: freeimages.com
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Сайт группы «Бета Финанс» является порталом о новостях фондового рынка.

«Бета Финанс»
Сайт группы «Бета Финанс» является порталом о новостях фондового рынка.

На нем представлена аналитика Форекс и многое другое. На сайте можно найти большое количество публикаций на различные тематики. Он отлично структурирован и обладает интуитивно понятным интерфейсом. Благодаря чему на сайте легко находить нужную информацию. Поиск не занимает большого количества времени.

Основные предложения



  • Тематические блоги.
  • Новостные публикации.
  • Информация о компаниях, работающих на фондовом рынке.
  • Сведения о возможностях и новостях, перспективах рынка Форекс.
  • Интересные и полезные статьи и кризисы на различные темы.
  • Раздел с обучением анализу и торговле на фондовых биржах.
  • Словарь с терминами и понятиями фондового рынка.
  • Экономический календарь.
  • Реклама услуг и предложений, связанных с фондовым рынком.

Возможности и достоинства сайта


Портал предоставляет отличные возможности для получения актуальной информации о фондовом рынке. Основной разновидностью контента являются новостные публикации. На главной странице можно найти текущие новости на сегодняшний день. А также перейти в новостные разделы по отраслям (медицина и биотехнологии, ритейл и сфера услуг, hi-tech и медиа, производство и машиностроение и пр.)

На сайте размещена информация о блогерах, пишущих на тему фондового рынка. Например, можно найти информацию о блогах таких организаций, как Profit Place и Freedom Finance. А также отправить сообщение блогеру. Есть и информация о таких известных личностях, как Виктор Макеев, Оксана Гафаити и пр.

На сайте можно найти информацию о различных европейских и американских компаниях, работающих на фондовом рынке. Есть большое количество материалов, посвященных трейдингу на Forex. На нем размещены обучающие статьи о торговле акциями и опционами. На сайте можно получить сведения о техническом и фундаментальном анализе, а также различных торговых платформах.

Для многих трейдеров актуален экономический календарь и словарь по фондовому рынку. А также рекламная информация о предстоящих событиях и мероприятиях, связанных с экономической и фондовой деятельностью.

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новости фондового рынка«Бета Финанс»
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