Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на Госуслугах жителям Новосибирска и Бердска
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Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на Госуслугах жителям Новосибирска и Бердска

3:11:326/21/2021Фото: Госуслуги
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Документ можно сделать и на английском языке с указанием данных загранпаспорта.

Сертификат о вакцинации можно получить после второго этапа вакцины
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В Новосибирской области Министерство цифрового развития и связи напоминает всем жителям, которые прошли второй этап вакцинации от коронавируса, что электронный сертификат о прививках появится автоматически в ленте уведомлений. Отметим, что он является бесплатным цифровым документом, удостоверяющим, что гражданин привит от коронавирусной инфекции. Получить сертификат смогут только зарегистрированные пользователи Госуслуг.

Медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном препарате в регистр вакцинированного. После получения порталом Госуслуг данных о введении второго компонента сертификат формируется в автоматическом режиме и направляется в личный кабинет. Другой возможности сформировать документ не существует. Отметим, что сертификат можно сделать на английском языке с указанием данных загранпаспорта.

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госуслугисертификат вакцина
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