Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на Госуслугах жителям Новосибирска и Бердска

В Новосибирской области Министерство цифрового развития и связи напоминает всем жителям, которые прошли второй этап вакцинации от коронавируса, что электронный сертификат о прививках появится автоматически в ленте уведомлений. Отметим, что он является бесплатным цифровым документом, удостоверяющим, что гражданин привит от коронавирусной инфекции. Получить сертификат смогут только зарегистрированные пользователи Госуслуг.
Медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном препарате в регистр вакцинированного. После получения порталом Госуслуг данных о введении второго компонента сертификат формируется в автоматическом режиме и направляется в личный кабинет. Другой возможности сформировать документ не существует. Отметим, что сертификат можно сделать на английском языке с указанием данных загранпаспорта.