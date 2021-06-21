Три мощных ритуала на деньги, любовь и здоровье 24 июня 2021 в Полнолуние

24 июня наступит первое летнее полнолуние в 2021 году, которое часто именую Клубничной Луной из-за того, что в это время идет массовый сбор клубники, а в некоторых местах на Земле Луна видна с розовым оттенком.
Полнолуние всегда считалось мистическим временем. Его влияние начинается за сутки до наступления события и сутки - после. Таким образом период растягивается на 3 дня. Три дня мы можем ощущать на себе влияние Луны в полной силе.
Довольно часто такой период используют для улучшения своей жизни путем проведения всяких ритуалов и придерживаясь рекомендаций астрологов и народных традиций.
Но это время также может оказаться и опасным.
Что нельзя делать в полнолуние?
Неблагоприятно в этот день начинать новые дела, договариваться о важном, выяснять отношения. Эмоциональность у всех людей очень повышена, а потому не рекомендуется никого, в том числе себя, доводить до вступления в конфликтные ситуации. Как правило ничем хорошим это не заканчивается.
Не рекомендуется в это время давать излишнюю нагрузку на свой организм. Хоть вы и будете ощущать в себе прилив сил, однако есть риск, что вы не рассчитаете свои возможности и организм даст сбой. Выполняйте только то, что срочно и необходимо, берегите себя.
Не желательно в этот день обращаться к стоматологам, косметологам, проводить хирургические вмешательства.
Не стоит проводить важные переговоры, вести разговоры с начальством о повышении зарплаты, не заключайте сделок.
Давать деньги в долг и самим обращаться в банки за кредитами - неблагоприятно. Тяжело будет получить деньги с должника и самим трудно будет рассчитаться с кредитом.
Что благоприятно?
Хорошо заниматься завершением начатых дел. Больше отдыхать, общаться с семьей, проводить дома уборку.
Можно проводить разные ритуалы на привлечение любви, денег и здоровья.
Ритуал на деньги
Возьмите таз или большую чашку с водой. В полнолуние поставьте ее на подоконник так, чтобы в воде отражался лунный свет. В середину чашки бросьте монетку белого цвета. Символично ладонями поводите над водой, будто вы хотите собрать серебряный лунный свет и скажите три раза слова заговора:
Затем воду нужно вылить на землю так, чтобы она впиталась. а монету положить в кошелек и носить ее всегда при себе, не тратя. Ритуал можно повторять каждое полнолуние.
Ритуал на любовь
Этот ритуал действует на саму женщину, позволяя ей в самое ближайшее время найти своего любимого человека.
Перед тем, как лечь спать в ночь полнолуния, нужно трижды сказать слова заговора:
Ритуал на здоровье
Этот ритуал проводят тогда, когда уже что то беспокоит.
Выходят в полнолуние на улицу, смотрят на лунный диск. Не отрывая взгляда от луны, берут гость земли и обводят больное место. При всем при этом очень четко нужно соблюсти некоторые нюансы.
- Землю берут с противоположной стороны. То есть если болит справа, землю берут слева от себя;
- Землей обводить больное место нужно по часовой стрелке;
- Ритуал делается три раза;
- По окончании ритуала земля выбрасывается назад через левое плечо;
- Трижды плюнуть через левое плечо.
Чтобы закрепить эффект, ритуал проводится три полнолуния подряд.