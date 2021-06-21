Три мощных ритуала на деньги, любовь и здоровье 24 июня 2021 в Полнолуние
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Три мощных ритуала на деньги, любовь и здоровье 24 июня 2021 в Полнолуние

4:20:496/21/2021Фото: pxhere
0

Довольно часто такой период используют для улучшения своей жизни путем проведения всяких ритуалов и придерживаясь рекомендаций астрологов и народных традиций.

полнолуние
Полнолуние всегда считается нем силы

24 июня наступит первое летнее полнолуние в 2021 году, которое часто именую Клубничной Луной из-за того, что в это время идет массовый сбор клубники, а в некоторых местах на Земле Луна видна с розовым оттенком.

Полнолуние всегда считалось мистическим временем. Его влияние начинается за сутки до наступления события и сутки - после. Таким образом период растягивается на 3 дня. Три дня мы можем ощущать на себе влияние Луны в полной силе.

Довольно часто такой период используют для улучшения своей жизни путем проведения всяких ритуалов и придерживаясь рекомендаций астрологов и народных традиций.

Но это время также может оказаться и опасным.

Что нельзя делать в полнолуние?

Неблагоприятно в этот день начинать новые дела, договариваться о важном, выяснять отношения. Эмоциональность у всех людей очень повышена, а потому не рекомендуется никого, в том числе себя, доводить до вступления в конфликтные ситуации. Как правило ничем хорошим это не заканчивается.

Не рекомендуется в это время давать излишнюю нагрузку на свой организм. Хоть вы и будете ощущать в себе прилив сил, однако есть риск, что вы не рассчитаете свои возможности и организм даст сбой. Выполняйте только то, что срочно и необходимо, берегите себя.

Не желательно в этот день обращаться к стоматологам, косметологам, проводить хирургические вмешательства.

Не стоит проводить важные переговоры, вести разговоры с начальством о повышении зарплаты, не заключайте сделок.

Давать деньги в долг и самим обращаться в банки за кредитами - неблагоприятно. Тяжело будет получить деньги с должника и самим трудно будет рассчитаться с кредитом.

Что благоприятно?

Хорошо заниматься завершением начатых дел. Больше отдыхать, общаться с семьей, проводить дома уборку.

Можно проводить разные ритуалы на привлечение любви, денег и здоровья.

Ритуал на деньги

Возьмите таз или большую чашку с водой. В полнолуние поставьте ее на подоконник так, чтобы в воде отражался лунный свет. В середину чашки бросьте монетку белого цвета.  Символично ладонями поводите над водой, будто вы хотите собрать серебряный лунный свет и скажите три раза слова заговора:

Затем воду нужно вылить на землю так, чтобы она впиталась. а монету положить в кошелек и носить ее всегда при себе, не тратя. Ритуал можно повторять каждое полнолуние.

Ритуал на любовь

Этот ритуал действует на саму женщину, позволяя ей в самое ближайшее время найти своего любимого человека.

Перед тем, как лечь спать в ночь полнолуния, нужно трижды сказать слова заговора:


Ритуал на здоровье

Этот ритуал проводят тогда, когда уже что то беспокоит.

Выходят в полнолуние на улицу, смотрят на лунный диск. Не отрывая взгляда от луны, берут гость земли и обводят больное место. При всем при этом очень четко нужно соблюсти некоторые нюансы.


  1. Землю берут с противоположной стороны. То есть если болит справа, землю берут слева от себя;
  2. Землей обводить больное место нужно по часовой стрелке;
  3. Ритуал делается три раза;
  4. По окончании ритуала земля выбрасывается назад через левое плечо;
  5. Трижды плюнуть через левое плечо.

Чтобы закрепить эффект, ритуал проводится три полнолуния подряд.

Кто убил американскую студентку в РФ
В Госдуме заступились за Бузову: какой совет ей дали
Невозможно поверить, что им почти 50
Названо место, где чаще всего заражаются коронавирусом
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Загитова не стала молчать после резкого выпада Баюл из-за короны
«Дно, а не мужчина»: реакция Рудковской на истерику Бузовой
Уже ясно, какая беда поджидает переболевших COVID
За Ани Лорак взялась прокуратура: что «натворила» певица
полнолуниеритуалына любовьна деньгина здоровье
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы используете силу полнолуния?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Три мощных ритуала на деньги, любовь и здоровье 24 июня 2021 в Полнолуние
    4:20:49 6/21/2021
    Три мощных ритуала на деньги, любовь и здоровье 24 июня 2021 в Полнолуние
    Пенсионный фонд обратился к предпенсионерам России
    4:17:03 6/21/2021
    Пенсионный фонд обратился к предпенсионерам России
    На Кузбассе полностью запретили продажу алкоголя
    4:07:44 6/21/2021
    На Кузбассе полностью запретили продажу алкоголя
    Мертвым нашли пропавшего 7-летнего мальчика с синим велосипедом под Красноярском спустя сутки поисков
    3:57:10 6/21/2021
    Мертвым нашли пропавшего 7-летнего мальчика с синим велосипедом под Красноярском спустя сутки поисков
    Восемь детей пострадали в жестком ДТП двух автобусов в Краснодарском крае
    3:45:39 6/21/2021
    Восемь детей пострадали в жестком ДТП двух автобусов в Краснодарском крае
    БердскВ авиакатастрофе самолета L-410 на Кузбассе пострадал один житель Бердска. Он в реанимации
    3:30:22 6/21/2021
    В авиакатастрофе самолета L-410 на Кузбассе пострадал один житель Бердска. Он в реанимации
    Тайное значение Троицкой седмицы: что можно и что опасно делать православным с 21 по 27 июня
    3:20:17 6/21/2021
    Тайное значение Троицкой седмицы: что можно и что опасно делать православным с 21 по 27 июня
    Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на Госуслугах жителям Новосибирска и Бердска
    3:11:32 6/21/2021
    Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на Госуслугах жителям Новосибирска и Бердска
    Криптовалюту назвала самой опасной стратегией для сбережений глава ЦБ
    2:57:48 6/21/2021
    Криптовалюту назвала самой опасной стратегией для сбережений глава ЦБ
    БердскНегде хоронить: Городское кладбище будут расширять в Бердске
    2:27:43 6/21/2021
    Негде хоронить: Городское кладбище будут расширять в Бердске