В авиакатастрофе самолета L-410 на Кузбассе пострадал один житель Бердска. Он в реанимации

13 человек, которые пострадали в авиакатастрофе на курорте Танай в Кемеровской области, находятся под наблюдением врачей. Все они были госпитализированы в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров и Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Среди них жители Кемерова, Юрги, Новосибирска, Бердска, Тулы и Рязани.
- В настоящий момент три человека находятся в реанимации, их состояние остается стабильно тяжелым, - рассказал "РГ" представитель Центра медицины катастроф Антон Дужик. - Еще двое пострадавших переведены из реанимации в общую палату, их состояние значительно улучшилось.
Остальные пострадавшие проходят медицинское обследование. Возможно, что уже завтра некоторых пострадавших выпишут.
Напомним, 19 июня в Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410, на борту которого находились парашютисты. По предварительным данным, во время набора высоты у воздушного судна отказал один из двигателей. Погибли четыре человека.