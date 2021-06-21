Восемь детей пострадали в жестком ДТП двух автобусов в Краснодарском крае

Сегодня, 21 июня, серьезное ДТП произошло в Краснодарском крае. Все случилось в Туапсинском районе на трассе Джубга-Сочи. Там столкнулись сразу два пассажирских автобуса. После дорожно-транспортного происшествия один из автобусов загорелся, но приехавшие спасатели смогли быстро его потушить. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось. Но чуть позже стадо известно, что в результате ДТП пострадали восемь детей и водитель одного из автобусов.
Вся информация сейчас уточняется.