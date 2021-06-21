Мертвым нашли пропавшего 7-летнего мальчика с синим велосипедом под Красноярском спустя сутки поисков
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Мертвым нашли пропавшего 7-летнего мальчика с синим велосипедом под Красноярском спустя сутки поисков

3:57:106/21/2021Фото: волонтеры
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По предварительным данным, ребенок мог утонуть.

7-летнего мальчика нашли мертвым в Абане

Сегодня, 21 июня, в Абакане нашли пропавшего 7-летнего мальчика, который ушел из дома вчера, 20 июня. К сожалению, его нашли мертвым в запруде реки Абанка, недалеко от поселка. Об этом сообщили в организации «Поиск пропавших детей». Информацию подтвердили в полиции и Следственном комитете.

Напомним, 20 июня, в Красноярском крае произошло серьезное ЧП. Там, в поселка Абан в Абанском районе пропал 7-летний мальчик. Он вышел из своего дома днем и больше не вернулся. Он был одет в черные спортивные штаны и коричневую футболку. Из дома он уехал накануне в обеденное время на синем велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Также известно, что на его поиски направлены сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и участковые уполномоченные.

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