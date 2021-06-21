На Кузбассе полностью запретили продажу алкоголя

Ближайшие выходные, 26 и 27 июня на Кузбассе пройдут под эгидой трезвости. Так, в субботу, 26 июня в регионе состоятся выпускные вечера. А в воскресенье, 27 июня, будут отмечаться День молодежи. Поэтому, в эти два дня было решено ограничить продажу спиртных напитков.
Напомним, в соответствии с областным законом от 30 ноября 2018 года, продажа спиртного в Кузбассе запрещается в строго обозначенные даты. Это — День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также в дни проведения «Последних звонков» и выпускных балов в школах.