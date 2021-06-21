Новую детскую площадку в парке Бердска закрыли: Из-за сломанной ноги 8-летнего мальчика и двухметрового матового забора

Детская игровая площадка в парке Бердска закрыта. Лето в Сибири короткое. Детям очень хочется покачаться на качелях, полазить по лестницам и покрутиться на каруселях. Но игровая площадка не принята в эксплуатацию, хотя полностью готова. Сейчас по периметру монтажники огородили ее забором и обтянули сеткой. Маленькие дети спрашивают у своих родителей, почему нельзя поиграть внутри. Мамы и папы только пожимают плечами.
«Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 июня, попросил рассказать директора ООО РСУ "Сибирь" Артема Новикова, когда заработает детская игровая площадка.
- Сдача детской игровой площадки возможна хоть сегодня. Но у нас в комплексе заказ, детская площадка и забор. Принимать их заказчик будет одновременно. А дети подлазят под заграждение и играют на площадке. Их же не будешь отгонять или ставить охрану. Качели-гнездо мы демонтировали, где, как говорит мама, мальчик сломал ногу. Пока проверяют все факты. Детский игровой городок мог бы уже работать, но это не наше желание. Мы достраиваем забор. Сроки сдачи во многом зависят от погодных условий, мы работаем,- рассказал Артем Леонидович.
Как писал «Курьер.Среда.Бердск», мальчик 8-лет качался на качели "гнездо" в городском парке и сломал ногу. Инцидент произошел днем 8 июня. Рядом находилась мама ребенка. Следственный комитет инициировал проверку по данному факту. Ситуацию взяли на контроль в администрации Бердска.