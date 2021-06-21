Пенсионный фонд обратился к предпенсионерам России
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пенсионный фонд обратился к предпенсионерам России

4:17:036/21/2021Фото: pixabay.com
0

В 2019 году появилось новое понятие - граждане предпенсионного возраста – предпенсионеры. Этим категориям предоставляются ряд льгот в рамках трудового законодательства, закона о занятости и налогового законодательства.

Не все пенсионеры получают достойную пенсию
Статус предпенсионера можно подтвердить дистанционно

Более 250 тысяч граждан предпенсионного возраста подтвердили свой статус предпенсионера, получив соответствующую справку. Порядка 65% сделали это дистанционно.

В 2019 году появилось новое понятие - граждане предпенсионного возраста – предпенсионеры. Этим категориям предоставляются ряд льгот в рамках трудового законодательства, закона о занятости и налогового законодательства. За предоставлением льгот гражданам необходимо обращаться в те структуры, которые эти льгот обеспечивают (например, за предоставлением налоговых льгот необходимо обращаться в Федеральную налоговую службу).

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются налоговые льготы. Они предоставляются по достижении прежних границ пенсионного возраста.

Льготы предоставляются при подтверждении статуса предпенсионера. Самому предпенсионеру в большинстве случаев нет необходимости получать справку, подтверждающую его статус: эти сведения предоставляются при необходимости органами Пенсионного фонда по запросам других ведомств в рамках межведомственного взаимодействия. Данные ПФР передаются в электронной форме по каналам СМЭВ, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и электронное взаимодействие с работодателями.

Однако при необходимости гражданин может заказать справку об отнесении его к категории граждан предпенсионного возраста. Сделать это можно несколькими способами. Удобнее всего дистанционно – через Личный кабинет на сайте ПФР. Порядка 65% граждан из числа предпенсионеров воспользовались именно дистанционным способом подтверждения своего статуса. Справка выдается в режиме онлайн с электронно-цифровой подписью ПФР. Её достаточно распечатать для предъявления или предоставить в электронном виде.

Справку можно также получить в МФЦ, в клиентской службе ПФР, предварительно записавшись на прием, либо у своего работодателя.

Названа группа крови, обладатели которой имеют сильный иммунитет
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Хиллари Клинтон сделала заявление о Путине после саммита в Женеве
Россияне жестко ответили решившей вернуться в РФ Хаматовой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Люди с какой группой крови обладают самым сильным иммунитетом
Дочь министра обороны РФ показала себя во всей красе
Врач объяснил, почему заболевают COVID после вакцины
Как узнать, прослушивается ли ваше электронное устройство
пенсионерпенсияудаленно
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удобно?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    На Кузбассе полностью запретили продажу алкоголя
    4:07:44 6/21/2021
    На Кузбассе полностью запретили продажу алкоголя
    Мертвым нашли пропавшего 7-летнего мальчика с синим велосипедом под Красноярском спустя сутки поисков
    3:57:10 6/21/2021
    Мертвым нашли пропавшего 7-летнего мальчика с синим велосипедом под Красноярском спустя сутки поисков
    Восемь детей пострадали в жестком ДТП двух автобусов в Краснодарском крае
    3:45:39 6/21/2021
    Восемь детей пострадали в жестком ДТП двух автобусов в Краснодарском крае
    БердскМэр Евгений Шестернин согласился построить СТО и магазин на землях дачников Бердска
    3:40:59 6/21/2021
    Мэр Евгений Шестернин согласился построить СТО и магазин на землях дачников Бердска
    БердскВ авиакатастрофе самолета L-410 на Кузбассе пострадал один житель Бердска. Он в реанимации
    3:30:22 6/21/2021
    В авиакатастрофе самолета L-410 на Кузбассе пострадал один житель Бердска. Он в реанимации
    Тайное значение Троицкой седмицы: что можно и что опасно делать православным с 21 по 27 июня
    3:20:17 6/21/2021
    Тайное значение Троицкой седмицы: что можно и что опасно делать православным с 21 по 27 июня
    Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на Госуслугах жителям Новосибирска и Бердска
    3:11:32 6/21/2021
    Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на Госуслугах жителям Новосибирска и Бердска
    Криптовалюту назвала самой опасной стратегией для сбережений глава ЦБ
    2:57:48 6/21/2021
    Криптовалюту назвала самой опасной стратегией для сбережений глава ЦБ
    Ремня дал танцующим в пять утра девушкам прохожий. Смотрите видео шокирующих танцев
    2:40:16 6/21/2021
    Ремня дал танцующим в пять утра девушкам прохожий. Смотрите видео шокирующих танцев
    БердскНегде хоронить: Городское кладбище будут расширять в Бердске
    2:27:43 6/21/2021
    Негде хоронить: Городское кладбище будут расширять в Бердске