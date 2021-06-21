Почему душа человека держит ответ перед Господом на 40 день после смерти?
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Почему душа человека держит ответ перед Господом на 40 день после смерти?

5:20:476/21/2021Фото: pxhere
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На 40 день принимается решение - где душа умершего будет пребывать до Страшного Суда. Место ей может быть определено в раю или в аду. 

душа
Считается, что до 40 дней душа умершего может посещать любимые места на земле

Православные традиции касаются каждого момента в нашем земном жизненном пути. От самого рождения и крещения, до самой смерти. Душа в христианстве считается бессмертной, по окончании земного пути ей предстоит совсем другой.

После момента смерти душа никуда сразу и мгновенно не попадает. Три дня она находится рядом со своим телом, в доме, где жил человек. Посещает дорогие сердцу места.

На третий день со дня смерти ангел забирает душу на небеса, где до 9 дня показывает райские места. Затем душа предстает перед Господом для ответа за свою земную жизнь. На девятый день душе приходится очень тяжело. Именно поэтому поминовение на 9 день со дня смерти является очень важным для души.

Затем до наступления сорокового дня душа смотрит на ад. Наблюдает за жизнью тех, кто жил без Бога.

Почему именно 40 дней?

Эта цифра является очень символичной в христианстве. Но за основу берутся те самые 40 дней, которые Иисус после своего Воскресения жил на земле среди живых, после чего состоялось его Вознесение.

На 40 день принимается решение - где душа умершего будет пребывать до Страшного Суда. Место ей может быть определено в раю или в аду.

Все дни с 9 по 40 душа отвечает за свои земные грехи. Проходит мучения и мытарства. По истечении этого срока душа предстает перед Господом для принятия им решения о дальнейшем пребывании души. Именно на 40-ой день церковь и оставшиеся живые родственники покойного стараются помочь душе.

Поминовение души оставшимися в живых родными с 9-го по 40-ой день способны существенно облегчить страдания души новопреставленного. Это самый важный период, который живым нельзя пропустить, если они хотят максимально помочь душе усопшего. Все молитвы и ангел-хранитель, которые все эти дня находится рядом с душой, облегчают ее участь.

Во все дни поминовения важно молиться, заказывать панихиды, собирать поминки дома, подавать милостыню нищим и бедным, никому не отказывать в помощи, делать как можно больше добрых дел и просить Господа об упокоении души и чтобы эти ваши добрые дела были зачтены душе умершего.

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